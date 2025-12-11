Horoscop 12 decembrie 2025. Capricornii își îndreaptă greșelile

Ridică-te și treci la acțiune. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 12 decembrie 2025.

Berbec

Circumstanțele zilei pot duce la unele situații dificile pentru tine. Ai putea fi prins între ciocan și nicovală. Instinctul de a face război sau pace cu orice problemă te face neliniștit. Pe de o parte, ai putea dori să aplanezi lucrurile într-un mod rezonabil. Pe de altă parte, o parte din tine este dornică să declare război nuclear total.

Taur

Astăzi ar trebui să-ți meargă bine. Natura ta romantică este stârnită. Vei descoperi că o abordare mai curajoasă față de persoana iubită este exact ceea ce ai nevoie pentru a da un impuls relației. Dacă ești singur și în căutarea iubirii, aceasta este o zi bună pentru a face primul contact cu persoana care îți place. Îngrijește-ți aspectul și poartă o ținută elegantă, indiferent de situație.

Gemeni

Ridică-te și treci la acțiune. Forțele te pot trage din toate părțile, iar provocarea ta va fi să menții un echilibru sănătos între toate acestea. Ai șansa să realizezi multe lucruri dacă îți îndrepți energia spre exterior, în loc să o îndrepți spre interior. Ceilalți pot fi agresivi. Contracarează acest lucru fiind răbdător. Contribuția ta la grup va fi apreciată.

Rac

Ai grijă să nu planifici prea mult lucrurile. Lasă dimineața deschisă pentru acte spontane și evenimente întâmplătoare. Lasă structura după-amiezii să evolueze încet din evenimentele dimineții. Nu trebuie să construiești Roma într-o zi. Bucură-te de o dimineață liniștită și vezi dacă poți convinge pe cineva să îți aducă micul dejun în pat. Acesta este modul perfect de a începe ziua.

Leu

Menține stima de sine la care ai lucrat în ultimele săptămâni, pozitivă. Aceasta este una dintre acele zile în care vei fi pus în fața unei situații în care îți poți demonstra curajul și mintea independentă. Folosește-ți spiritul puternic pentru a depăși orice temeri ai. Nu există niciun motiv să te îndoiești de tine acum. Simte-te liber să te mândrești cu lucrurile tale.

Fecioară

S-ar putea să te trezești în ceață. Din punct de vedere emoțional, s-ar putea să-ți fie greu să iei decizii în legătură cu orice, chiar dacă te simți chemat să faci asta. Există atât de multe opțiuni și le vrei pe toate. Vestea bună este că ar trebui să te simți mult mai limpede și mai stabil până seara. Ține-te bine.

Balanță

Independența este esențială pentru tine, deci chiar dacă nu este Ziua Independenței, simte-te liber să sărbătorești oricum. Mulțumește pentru toate libertățile pe care le ai și asigură-te că profiți de ele. Ești propria ta entitate, cu o forță vitală puternică, capabilă de orice. Adună-ți spiritul, încalecă-ți calul și pornește spre aventură.

Scorpion

Lucrurile pot fi instabile pentru tine în această dimineață, dar se îmbunătățesc destul de mult până la sfârșitul zilei. Dacă poți, probabil ar trebui să dormi în această dimineață. Odihnește-te pe deplin, astfel încât să te poți bucura pe deplin de ultima parte a zilei. Acest lucru te va lăsa cu o mulțime de energie, astfel încât să poți profita la maximum de noaptea cu cineva special.

Săgetător

Asigură-te că ai o cantitate egală de a da și a primi în viața ta. Dacă cineva îți face un compliment astăzi, află cum să îl primești cu grație în loc să îl respingi ca pe ceva lipsit de sens. În același timp, fii generos cu complimentele pe care le faci celorlalți. Nu te costă nimic și valorează cât un tezaur de aur. Cum poți bate o afacere ca asta?

Capricorn

Relațiile ar trebui să meargă bine pentru tine. Ar trebui să poți găsi stabilitate emoțională atunci când formezi o relație cu cineva în care ai încredere. Nu te descuraja dacă această persoană tinde să fie distantă. Prietenul tău doar îți oferă spațiu pentru a respira și a crește. Direcționează-ți mai multă energie spre exterior, astfel încât să poți începe să manifești ideile pe care le înmagazinezi în interior.

Vărsător

Extinde ziua trezindu-te mai devreme decât de obicei. Chiar dacă poate fi greu să părăsești confortul patului, recompensele vor fi multe. Energia celestă îți face semn să te ridici și să te alături activităților zilei. Vei fi mult mai productiv și vei realiza multe până la sfârșitul zilei.

Pești

Este posibil să încerci să te agăți de ceva care nu vrea să stea locului. Este ca și cum ai încerca să prinzi un pește ud. Cu cât îl strângi mai tare, cu atât este mai probabil să îți scape din strânsoare. Trucul este să fii mai strategic și mai puțin frenetic. De asemenea, ai putea lua în considerare să lași peștele să plece. Oricum, nu este al tău.