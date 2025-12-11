Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop 12 decembrie 2025. Capricornii își îndreaptă greșelile

Horoscop 12 decembrie 2025. Capricornii își îndreaptă greșelile

11 dec. 2025, 15:00, HOROSCOP
Horoscop 12 decembrie 2025. Capricornii își îndreaptă greșelile

Ridică-te și treci la acțiune. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 12 decembrie 2025.

Berbec

Circumstanțele zilei pot duce la unele situații dificile pentru tine. Ai putea fi prins între ciocan și nicovală. Instinctul de a face război sau pace cu orice problemă te face neliniștit. Pe de o parte, ai putea dori să aplanezi lucrurile într-un mod rezonabil. Pe de altă parte, o parte din tine este dornică să declare război nuclear total.

Taur

Astăzi ar trebui să-ți meargă bine. Natura ta romantică este stârnită. Vei descoperi că o abordare mai curajoasă față de persoana iubită este exact ceea ce ai nevoie pentru a da un impuls relației. Dacă ești singur și în căutarea iubirii, aceasta este o zi bună pentru a face primul contact cu persoana care îți place. Îngrijește-ți aspectul și poartă o ținută elegantă, indiferent de situație.

Gemeni

Ridică-te și treci la acțiune. Forțele te pot trage din toate părțile, iar provocarea ta va fi să menții un echilibru sănătos între toate acestea. Ai șansa să realizezi multe lucruri dacă îți îndrepți energia spre exterior, în loc să o îndrepți spre interior. Ceilalți pot fi agresivi. Contracarează acest lucru fiind răbdător. Contribuția ta la grup va fi apreciată.

Rac

Ai grijă să nu planifici prea mult lucrurile. Lasă dimineața deschisă pentru acte spontane și evenimente întâmplătoare. Lasă structura după-amiezii să evolueze încet din evenimentele dimineții. Nu trebuie să construiești Roma într-o zi. Bucură-te de o dimineață liniștită și vezi dacă poți convinge pe cineva să îți aducă micul dejun în pat. Acesta este modul perfect de a începe ziua.

Leu

Menține stima de sine la care ai lucrat în ultimele săptămâni, pozitivă. Aceasta este una dintre acele zile în care vei fi pus în fața unei situații în care îți poți demonstra curajul și mintea independentă. Folosește-ți spiritul puternic pentru a depăși orice temeri ai. Nu există niciun motiv să te îndoiești de tine acum. Simte-te liber să te mândrești cu lucrurile tale.

Fecioară

S-ar putea să te trezești în ceață. Din punct de vedere emoțional, s-ar putea să-ți fie greu să iei decizii în legătură cu orice, chiar dacă te simți chemat să faci asta. Există atât de multe opțiuni și le vrei pe toate. Vestea bună este că ar trebui să te simți mult mai limpede și mai stabil până seara. Ține-te bine.

Balanță

Independența este esențială pentru tine, deci chiar dacă nu este Ziua Independenței, simte-te liber să sărbătorești oricum. Mulțumește pentru toate libertățile pe care le ai și asigură-te că profiți de ele. Ești propria ta entitate, cu o forță vitală puternică, capabilă de orice. Adună-ți spiritul, încalecă-ți calul și pornește spre aventură.

Scorpion

Lucrurile pot fi instabile pentru tine în această dimineață, dar se îmbunătățesc destul de mult până la sfârșitul zilei. Dacă poți, probabil ar trebui să dormi în această dimineață. Odihnește-te pe deplin, astfel încât să te poți bucura pe deplin de ultima parte a zilei. Acest lucru te va lăsa cu o mulțime de energie, astfel încât să poți profita la maximum de noaptea cu cineva special.

Săgetător

Asigură-te că ai o cantitate egală de a da și a primi în viața ta. Dacă cineva îți face un compliment astăzi, află cum să îl primești cu grație în loc să îl respingi ca pe ceva lipsit de sens. În același timp, fii generos cu complimentele pe care le faci celorlalți. Nu te costă nimic și valorează cât un tezaur de aur. Cum poți bate o afacere ca asta?

Capricorn

Relațiile ar trebui să meargă bine pentru tine. Ar trebui să poți găsi stabilitate emoțională atunci când formezi o relație cu cineva în care ai încredere. Nu te descuraja dacă această persoană tinde să fie distantă. Prietenul tău doar îți oferă spațiu pentru a respira și a crește. Direcționează-ți mai multă energie spre exterior, astfel încât să poți începe să manifești ideile pe care le înmagazinezi în interior.

Vărsător

Extinde ziua trezindu-te mai devreme decât de obicei. Chiar dacă poate fi greu să părăsești confortul patului, recompensele vor fi multe. Energia celestă îți face semn să te ridici și să te alături activităților zilei. Vei fi mult mai productiv și vei realiza multe până la sfârșitul zilei.

Pești

Este posibil să încerci să te agăți de ceva care nu vrea să stea locului. Este ca și cum ai încerca să prinzi un pește ud. Cu cât îl strângi mai tare, cu atât este mai probabil să îți scape din strânsoare. Trucul este să fii mai strategic și mai puțin frenetic. De asemenea, ai putea lua în considerare să lași peștele să plece. Oricum, nu este al tău.

Recomandarea video

Citește și

HOROSCOP Zodia blestemată de rune în ultimele săptămâni din 2025. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici
15:41
Zodia blestemată de rune în ultimele săptămâni din 2025. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici
HOROSCOP Horoscop 15-21 decembrie 2025. Singurele 4 zodii care dau o lovitură financiară, după intrarea lui Marte în Capricorn
15:04
Horoscop 15-21 decembrie 2025. Singurele 4 zodii care dau o lovitură financiară, după intrarea lui Marte în Capricorn
HOROSCOP TABEL | La ce boală ești predispus, în funcție de zodia ta. Care nativi sunt cei mai bolnavicioși
09:26
TABEL | La ce boală ești predispus, în funcție de zodia ta. Care nativi sunt cei mai bolnavicioși
HOROSCOP Trei zodii vor fi protejate de divinitate, în decembrie 2025. Nativii respectivi vor avea mult noroc pe toate planurile
23:55
Trei zodii vor fi protejate de divinitate, în decembrie 2025. Nativii respectivi vor avea mult noroc pe toate planurile
HOROSCOP Cele două zodii care au noroc la bani, în carieră și iubire, de Crăciun. Cine sunt nativii favoriți ai zodiacului
23:34
Cele două zodii care au noroc la bani, în carieră și iubire, de Crăciun. Cine sunt nativii favoriți ai zodiacului
HOROSCOP Viața ia o turnură neașteptată pentru mai multe zodii, după jumătatea lunii decembrie. Cine sunt nativii pentru care apar schimbări importante
22:15
Viața ia o turnură neașteptată pentru mai multe zodii, după jumătatea lunii decembrie. Cine sunt nativii pentru care apar schimbări importante
Mediafax
Jaf remarcabil prin simplitatea lui în Brazilia – doi hoți au venit agale, au furat 13 tablouri și au dispărut tot agale
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre lideri
Mediafax
Conferință extraordinară la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Președinta CAB: Cerem organismelor abilitate să verifice acuzațiile formulate
Click
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Cancan.ro
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Ce se întâmplă doctore
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Mister vechi de un secol despre o zonă bizară din Atlanticul de Nord, rezolvat de cercetători
FLASH NEWS Un nou format la nivel mondial. SUA vrea să creeze o alternativă la G7 împreună cu Rusia, China, India și Japonia
16:51
Un nou format la nivel mondial. SUA vrea să creeze o alternativă la G7 împreună cu Rusia, China, India și Japonia
Programul de loialitate PPC myRewards dublează numărul de parteneri și aduce clienților acces la oferte & discount-uri de la peste 40 de companii (P)
16:50
Programul de loialitate PPC myRewards dublează numărul de parteneri și aduce clienților acces la oferte & discount-uri de la peste 40 de companii (P)
EXTERNE Șoferul unui autobuz școlar a făcut infarct la volan. Nu a murit până nu s-a asigurat că elevii sunt în siguranță
16:48
Șoferul unui autobuz școlar a făcut infarct la volan. Nu a murit până nu s-a asigurat că elevii sunt în siguranță
EXTERNE Controversă la Teheran: Liderul Iranului acuză SUA de neocolonialism la nivel global
16:33
Controversă la Teheran: Liderul Iranului acuză SUA de neocolonialism la nivel global
SCANDAL Controversa legată de judecătoarea Raluca Moroșanu: ar fi schimbat încadrarea unui milionar de la „tentativă de omor„ la „lovire”, pentru că martorii nu au cronometrat cât timp și-a ținut soția cu capul sub apă, într-un jacuzzi
16:27
Controversa legată de judecătoarea Raluca Moroșanu: ar fi schimbat încadrarea unui milionar de la „tentativă de omor„ la „lovire”, pentru că martorii nu au cronometrat cât timp și-a ținut soția cu capul sub apă, într-un jacuzzi
SĂNĂTATE Catalonia impune obligativitatea purtării măștilor în spitale și aziluri de bătrâni pe fondul celei mai agresive epidemii de gripă din ultimii 15 ani
16:26
Catalonia impune obligativitatea purtării măștilor în spitale și aziluri de bătrâni pe fondul celei mai agresive epidemii de gripă din ultimii 15 ani

Cele mai noi