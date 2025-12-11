Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop 15-21 decembrie 2025. Singurele 4 zodii care dau o lovitură financiară, după intrarea lui Marte în Capricorn

Horoscop 15-21 decembrie 2025. Singurele 4 zodii care dau o lovitură financiară, după intrarea lui Marte în Capricorn

11 dec. 2025, 15:04, HOROSCOP
Horoscop 15-21 decembrie 2025. Singurele 4 zodii care dau o lovitură financiară, după intrarea lui Marte în Capricorn
Horoscop 15-21 decembrie 2025. Singurele 4 zodii care dau o lovitură financiară, după intrarea lui Marte în Capricorn

Horoscop 15-21 decembrie 2025. Patru zodii vor avea parte de noroc financiar, săptămâna viitoare. Veștile pozitive vin în „valuri” pentru acești nativi, iar finalul anului 2025 aduce stabilitate materială. Vezi mai jos, în articol, cine sunt nativii norocoși care vor învârti banii pe degete. Univerul le așterne în fața pașilor un drum al ascensiunii. 

Mult a fost, puțin a mai rămas până când cetățenii vor ciocni paharele, pentru a marca intrarea în Noul An. Până atunci, în schimb, astrele vin cu noi vești pentru câțiva dintre nativi. În săptămâna 15-21 decembrie 2025, cariera se va afla pe un drum al ascensiunii, iar finanțele vor fi stimulate. De altfel, intrarea lui Marte în Capricorn aduce o periodă cu energie pozitivă, oportunități financiare, precum și determinare. Există șansa să își analizeze drumul profesional și să ia decizii.

Singurele 4 zodii norocoase, săptămâna viitoare, vor fi, potrivit astrologilor: Taur, Gemeni, Scorpion și Săgetător.

Taur: claritate și câștiguri neașteptate

Persoanele născute sub semnul Taurului vor traversa o perioadă stimulată de curaj și inițiative. Intrarea lui Marte în Capricorn stimulează abilitățile de gestionare a finanțelor și va aduce, potrivit astrologilor, strategii clare. Ideile inovatoare ar putea fi stimulate de Luna Nouă, iar unii dintre nativii Taur ar putea avea parte de câștiguri neașteptate. Desigur, săptămâna 15-21 decembrie 2025 poate aduce și abilități pentru consolidarea stabilității financiare.

Gemeni: noi perspective financiare

În cazul persoanelor născute sub semnul Gemeni, săptămâna 15-21 decembrie 2025 aduce surse alternative de venit. Altfel, unii dintre nativi au ocazia să își gestioneze datoriile sau obligațiile fiscale. Intrarea lui Marte în Capricorn poate pune într-o lumină favorabilă contractele sau colaborările. Noi perspective vor veni odată cu Luna Nouă, arată Cancan.

Patru nativi au noroc la bani, în săptămâna 15-21 decembrie 2025 / foto: Shutterstock

Scorpion: reorganizarea bugetului propriu

Nativii Scorpion se vor bucura de o claritate asupra propriilor finanțe, contracte și colaborări. Își reorganizează bugetul și își vor reevalua investiițile. Situația materială pare să intre pe drumul stabilității, iar prudența, pragmatismul și organizarea vor fi favorizate.

Săgetător: noi planuri financiare

În cazul nativilor Săgetător, săptămâna 15-21 decembrie 2025 vine cu noi inițiative și planuri financiare. Determinarea și perseverența vor fi influențate de Marte și Soare în Capricorn. Se pot iniția proiecte pe termen lung.

Autorul recomandă:

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock

Recomandarea video

Mediafax
Jaf remarcabil prin simplitatea lui în Brazilia – doi hoți au venit agale, au furat 13 tablouri și au dispărut tot agale
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre lideri
Mediafax
Conferință extraordinară la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Președinta CAB: Cerem organismelor abilitate să verifice acuzațiile formulate
Click
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Cancan.ro
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Ce se întâmplă doctore
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Mister vechi de un secol despre o zonă bizară din Atlanticul de Nord, rezolvat de cercetători
FLASH NEWS Un nou format la nivel mondial. SUA vrea să creeze o alternativă la G7 împreună cu Rusia, China, India și Japonia
16:51
Un nou format la nivel mondial. SUA vrea să creeze o alternativă la G7 împreună cu Rusia, China, India și Japonia
Programul de loialitate PPC myRewards dublează numărul de parteneri și aduce clienților acces la oferte & discount-uri de la peste 40 de companii (P)
16:50
Programul de loialitate PPC myRewards dublează numărul de parteneri și aduce clienților acces la oferte & discount-uri de la peste 40 de companii (P)
EXTERNE Șoferul unui autobuz școlar a făcut infarct la volan. Nu a murit până nu s-a asigurat că elevii sunt în siguranță
16:48
Șoferul unui autobuz școlar a făcut infarct la volan. Nu a murit până nu s-a asigurat că elevii sunt în siguranță
EXTERNE Controversă la Teheran: Liderul Iranului acuză SUA de neocolonialism la nivel global
16:33
Controversă la Teheran: Liderul Iranului acuză SUA de neocolonialism la nivel global
SCANDAL Controversa legată de judecătoarea Raluca Moroșanu: ar fi schimbat încadrarea unui milionar de la „tentativă de omor„ la „lovire”, pentru că martorii nu au cronometrat cât timp și-a ținut soția cu capul sub apă, într-un jacuzzi
16:27
Controversa legată de judecătoarea Raluca Moroșanu: ar fi schimbat încadrarea unui milionar de la „tentativă de omor„ la „lovire”, pentru că martorii nu au cronometrat cât timp și-a ținut soția cu capul sub apă, într-un jacuzzi
SĂNĂTATE Catalonia impune obligativitatea purtării măștilor în spitale și aziluri de bătrâni pe fondul celei mai agresive epidemii de gripă din ultimii 15 ani
16:26
Catalonia impune obligativitatea purtării măștilor în spitale și aziluri de bătrâni pe fondul celei mai agresive epidemii de gripă din ultimii 15 ani

Cele mai noi