Câte imobile și-au cumpărat românii în luna noiembrie. Unde s-au vândut cele mai multe proprietăți

11 dec. 2025, 15:13, Imobiliare
Potrivit comunicatului publicat, joi, de ANCPI, numărul caselor, terenurilor și apartamentelor pe care românii le-au cumpărat în luna noiembrie, este mai mic cu 8.356 de proprietăți decât numărul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Românii au cumpărat în luna noiembrie 50.059 de imobile, cu 8.443 mai puține față de luna precedentă, informează, joi, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Sursa citată menționează că în luna noiembrie cele mai multe proprietăți s-au vândut în București – 7.983, în județul Ilfov – 4.029, dar și în Timiș – 2.804.

La polul opus, cu cele mai puține imobile vândute pe județele: Teleorman – 26, Călărași – 236 și Covasna – 324.

În ceea ce privește reședințele de județ, cele mai multe imobile s-au vândut în Cluj-Napoca, 1.248, Brașov – 980 și Iași – 830. Cele mai puține s-au vândut în Alexandria -12, Călărași – 29 și Giurgiu – 52.

Potrivit ANCPI, numărul ipotecilor, la nivel național, a scăzut față de anul trecut. Au fost înregistrate 33.833 de credite ipotecare, un număr mai cu 714 credite mai mic decât față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cele mai multe credite ipotecare au fost luate de cetățenii din București – 4.522, Ilfov – 3.282 și Călărași – 1.707. La polul opus se află județele Gorj – 90, Harghita – 112 și Sălaj – 122, cu cel mai mic număr de astfel de operațiuni. Bucureștiul, luminat de sărbători: peste 7 milioane de LED-uri au fost aprinse în Capitală

Potrivit ANCPI, cele mai multe terenuri agricole au fost cumpărate în noiembrie în preponderent în vestul țării, fruntașe fiind Timiș cu 1.009, Arad, unde au fost cumpărate 644 de terenuri. Pe această listă se mai află și județul Dolj, acolo unde au fost cumpărate 571 de terenuri.

