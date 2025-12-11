Prima pagină » Justiție » Război total în justiție. Șefa Curţii de Apel Bucureşti, acuzaţii la adresa judecătoarei Panioglu: „Și-a decontat chiria, deși avea un apartament / I-a dat în cap cu dosarul unui coleg”

Război total în justiție. Șefa Curţii de Apel Bucureşti, acuzaţii la adresa judecătoarei Panioglu: „Și-a decontat chiria, deși avea un apartament / I-a dat în cap cu dosarul unui coleg”

Olga Borșcevschi
11 dec. 2025, 15:20, Justiție

Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, susține că fostul judecător Daniela Panioglu, care a acuzat abuzurile conducerii CAB, a încasat ilegal o chirie, deși avea un apartament „de 104 mp”. Mai mult, șefa Curţii de Apel Bucureşti o acuză pe Panioglu că, în 2018, şi-ar fi lovit un coleg cu un dosar în cap. Arsenie a făcut publice, în conferinţa de presă de joi, înregistrări dintr-o şedinţă de judecată în care o voce, atribuită lui Panioglu, strigă la o avocată.

Fosta judecătoare Daniela Panioglu a lansat acuzaţii grave, după dezvăluirile Recorder privind sistemul de justiţie. „Nu ştiu dacă funcţionează ceva în România mai bine decât corupţia din justiţie. Să vă luaţi orice speranţă, abandonaţi toţi, pentru că este un sistem controlat”, a afirmat Daniela Panioglu la Euronews, precizând că „sunt probe” în legătură cu modul în care sunt schimbate completele, pentru a tergiversa cauzele şi a se ajunge la prescripţie.

În replică, la conferința de presă a conducerii Curții de Apel, Liana Nicoleta Arsenie, a spus că „în timp ce invocă exigențe morale, doamna Panioglu a lansat în spațiul public acuzații care nu sunt factuale. Ea a acuzat alte persoane fără probe”. De asemenea, Arsenie a relatat care a fost motivul pentru care Daniela Panioglu ar fi intrat în conflict cu conducerea Curţii de Apel Bucureşti.

„O să prezentăm factorul declanșator al conflictului. La data de 15 iunie 2011 (…) doamna judecător a dobândit dreptul de proprietate asupra unui apartament cu trei camere, în Bucureşti, în suprafaţă de 149,16 metri pătraţi. Deşi a dobândit acest drept de proprietate în 2011, până la anul 2015 a continuat să deconteze o chirie substanţială de la stat, declarând în fals că nu deţine o locuinţă în proprietate, inducând în eroare conducerea instanţei timp de patru ani. În momentul în care conducerea Curţii de Apel a aflat despre realitatea locativă şi a sistat plata chiriei, judecătorea Panioglu a acţionat pe toate căile pentru a-şi perpetua o stare ilicită, acţionând chiar în instanţă, avem materialele, şi formulând ea însăşi plângere penală împotriva preşedintelui instanţei pentru refuzul de a-i deconta chiria”, a explicat preşedintele Curţii de Apel Bucureşti.

Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti a adăugat că „această conduită vorbeşte de la sine despre prăpastia dintre vorbe şi fapte şi contrazice flagrant discursul său public, prin care promovează pretinse valori morale şi conduita de însuşire nelegală a banului public”.

Arsenie a mai susţinut că judecătoarea Daniela Panioglu şi-a agresat, în 2018, colegul de complet.

„Nu putem fi deontologi doar în ceea ce îi priveşte pe alţii, pentru că dubla măsură este dovada imposturii, nicidecum a valorilor pe care le promovează. Conduita sa ilicită nu este doar una de însuşire veroasă din banul public, ci îmbracă şi forma violenţei fizice în exercitarea atribuţiilor de serviciu. În acest caz, evidenţiem decizia Înaltei Curţi numărul 5/29 ianuarie 2018, care a stabilit răspunderea sa disciplinară pentru agresiuni fizice şi verbale asupra colegului de complet. Astfel, aceasta, în contextul deliberării şi pronunţării unei soluţii, l-a lovit în cap cu dosarul pe judecător, ţipând şi urlând”, a precizat Liana Arsenie.

Ea a precizat că „imposibilitatea de a continua desfăşurarea activităţii în materie penală s-a datorat refuzului judecătorilor secţiei de a face complet cu aceasta”

De asemenea, în cadrul conferinţei au fost făcute publice înregistrări dintr-o şedinţă de judecată care ar fi fost prezidată de Daniela Panioglu, iar Liana Arsenie i-a întrebat pe jurnalişti dacă şi-ar dori să fie într-o astfel de sală de judecată. În înregistrare se aude cum judecătoarea o întreabă pe o avocată dacă vrea să o trimită la cursuri de drept.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Scandal uriaș în Justiție. Un judecător de la Curtea de Apel București contrazice conducerea în conferința de presă

Judecătoarea Raluca Moroșanu de la Curtea de Apel Bucureşti îl susține pe Laurențiu Beșu, magistratul care apare în documentarul Recorder: Tot ce a spus este adevărat. Suntem terorizaţi

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Controversa legată de judecătoarea Raluca Moroșanu: ar fi schimbat încadrarea unui milionar de la „tentativă de omor„ la „lovire”, pentru că martorii nu au cronometrat cât timp și-a ținut soția cu capul sub apă, într-un jacuzzi
16:27
Controversa legată de judecătoarea Raluca Moroșanu: ar fi schimbat încadrarea unui milionar de la „tentativă de omor„ la „lovire”, pentru că martorii nu au cronometrat cât timp și-a ținut soția cu capul sub apă, într-un jacuzzi
FLASH NEWS Daniela Panioglu răspunde șefei CAB, după prezentarea înregistrării compromițătoare: „Nu știu dacă înregistrarea avea voie să iasă în spațiul public”
16:13
Daniela Panioglu răspunde șefei CAB, după prezentarea înregistrării compromițătoare: „Nu știu dacă înregistrarea avea voie să iasă în spațiul public”
Cum s-a activat rețeaua #Rezist imediat după documentarul Recorder. Influencerii-agitatori s-au mobilizat și inflamează societatea împotriva „inamicilor” Justiției
16:00
Cum s-a activat rețeaua #Rezist imediat după documentarul Recorder. Influencerii-agitatori s-au mobilizat și inflamează societatea împotriva „inamicilor” Justiției
JUSTIȚIE ”Eroare și oroare”. Reacția avocatului Toni Neacșu, fost membru CSM, după conferința de presă de la Curtea de Apel București
15:41
”Eroare și oroare”. Reacția avocatului Toni Neacșu, fost membru CSM, după conferința de presă de la Curtea de Apel București
ULTIMA ORĂ Secția pentru procurori din CSM anunță verificări după documentarul Recorder. Ce mesaj transmit magistrații decidenților politici
15:24
Secția pentru procurori din CSM anunță verificări după documentarul Recorder. Ce mesaj transmit magistrații decidenților politici
JUSTIȚIE Reacția ministrului Marinescu la conferința de presă susținută de magistrații Curții de Apel București: „Presa trebuie să primească răspuns, dar pe bază de probe, pentru că adevărul în justiție se stabilește pe bază de probe”
14:00
Reacția ministrului Marinescu la conferința de presă susținută de magistrații Curții de Apel București: „Presa trebuie să primească răspuns, dar pe bază de probe, pentru că adevărul în justiție se stabilește pe bază de probe”
Mediafax
Jaf remarcabil prin simplitatea lui în Brazilia – doi hoți au venit agale, au furat 13 tablouri și au dispărut tot agale
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre lideri
Mediafax
Conferință extraordinară la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Președinta CAB: Cerem organismelor abilitate să verifice acuzațiile formulate
Click
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Cancan.ro
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Ce se întâmplă doctore
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Mister vechi de un secol despre o zonă bizară din Atlanticul de Nord, rezolvat de cercetători
FLASH NEWS Un nou format la nivel mondial. SUA vrea să creeze o alternativă la G7 împreună cu Rusia, China, India și Japonia
16:51
Un nou format la nivel mondial. SUA vrea să creeze o alternativă la G7 împreună cu Rusia, China, India și Japonia
Programul de loialitate PPC myRewards dublează numărul de parteneri și aduce clienților acces la oferte & discount-uri de la peste 40 de companii (P)
16:50
Programul de loialitate PPC myRewards dublează numărul de parteneri și aduce clienților acces la oferte & discount-uri de la peste 40 de companii (P)
EXTERNE Șoferul unui autobuz școlar a făcut infarct la volan. Nu a murit până nu s-a asigurat că elevii sunt în siguranță
16:48
Șoferul unui autobuz școlar a făcut infarct la volan. Nu a murit până nu s-a asigurat că elevii sunt în siguranță
EXTERNE Controversă la Teheran: Liderul Iranului acuză SUA de neocolonialism la nivel global
16:33
Controversă la Teheran: Liderul Iranului acuză SUA de neocolonialism la nivel global
SĂNĂTATE Catalonia impune obligativitatea purtării măștilor în spitale și aziluri de bătrâni pe fondul celei mai agresive epidemii de gripă din ultimii 15 ani
16:26
Catalonia impune obligativitatea purtării măștilor în spitale și aziluri de bătrâni pe fondul celei mai agresive epidemii de gripă din ultimii 15 ani
MEDIU Fierbe Marea Neagră ca în mijlocul verii. Cum va fi afectată România și care este explicația acestui fenomen ciudat
16:24
Fierbe Marea Neagră ca în mijlocul verii. Cum va fi afectată România și care este explicația acestui fenomen ciudat

Cele mai noi