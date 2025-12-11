Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, susține că fostul judecător Daniela Panioglu, care a acuzat abuzurile conducerii CAB, a încasat ilegal o chirie, deși avea un apartament „de 104 mp”. Mai mult, șefa Curţii de Apel Bucureşti o acuză pe Panioglu că, în 2018, şi-ar fi lovit un coleg cu un dosar în cap. Arsenie a făcut publice, în conferinţa de presă de joi, înregistrări dintr-o şedinţă de judecată în care o voce, atribuită lui Panioglu, strigă la o avocată.

Fosta judecătoare Daniela Panioglu a lansat acuzaţii grave, după dezvăluirile Recorder privind sistemul de justiţie. „Nu ştiu dacă funcţionează ceva în România mai bine decât corupţia din justiţie. Să vă luaţi orice speranţă, abandonaţi toţi, pentru că este un sistem controlat”, a afirmat Daniela Panioglu la Euronews, precizând că „sunt probe” în legătură cu modul în care sunt schimbate completele, pentru a tergiversa cauzele şi a se ajunge la prescripţie.

În replică, la conferința de presă a conducerii Curții de Apel, Liana Nicoleta Arsenie, a spus că „în timp ce invocă exigențe morale, doamna Panioglu a lansat în spațiul public acuzații care nu sunt factuale. Ea a acuzat alte persoane fără probe”. De asemenea, Arsenie a relatat care a fost motivul pentru care Daniela Panioglu ar fi intrat în conflict cu conducerea Curţii de Apel Bucureşti.



„O să prezentăm factorul declanșator al conflictului. La data de 15 iunie 2011 (…) doamna judecător a dobândit dreptul de proprietate asupra unui apartament cu trei camere, în Bucureşti, în suprafaţă de 149,16 metri pătraţi. Deşi a dobândit acest drept de proprietate în 2011, până la anul 2015 a continuat să deconteze o chirie substanţială de la stat, declarând în fals că nu deţine o locuinţă în proprietate, inducând în eroare conducerea instanţei timp de patru ani. În momentul în care conducerea Curţii de Apel a aflat despre realitatea locativă şi a sistat plata chiriei, judecătorea Panioglu a acţionat pe toate căile pentru a-şi perpetua o stare ilicită, acţionând chiar în instanţă, avem materialele, şi formulând ea însăşi plângere penală împotriva preşedintelui instanţei pentru refuzul de a-i deconta chiria”, a explicat preşedintele Curţii de Apel Bucureşti.

Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti a adăugat că „această conduită vorbeşte de la sine despre prăpastia dintre vorbe şi fapte şi contrazice flagrant discursul său public, prin care promovează pretinse valori morale şi conduita de însuşire nelegală a banului public”.

Arsenie a mai susţinut că judecătoarea Daniela Panioglu şi-a agresat, în 2018, colegul de complet.

„Nu putem fi deontologi doar în ceea ce îi priveşte pe alţii, pentru că dubla măsură este dovada imposturii, nicidecum a valorilor pe care le promovează. Conduita sa ilicită nu este doar una de însuşire veroasă din banul public, ci îmbracă şi forma violenţei fizice în exercitarea atribuţiilor de serviciu. În acest caz, evidenţiem decizia Înaltei Curţi numărul 5/29 ianuarie 2018, care a stabilit răspunderea sa disciplinară pentru agresiuni fizice şi verbale asupra colegului de complet. Astfel, aceasta, în contextul deliberării şi pronunţării unei soluţii, l-a lovit în cap cu dosarul pe judecător, ţipând şi urlând”, a precizat Liana Arsenie.

Ea a precizat că „imposibilitatea de a continua desfăşurarea activităţii în materie penală s-a datorat refuzului judecătorilor secţiei de a face complet cu aceasta”

De asemenea, în cadrul conferinţei au fost făcute publice înregistrări dintr-o şedinţă de judecată care ar fi fost prezidată de Daniela Panioglu, iar Liana Arsenie i-a întrebat pe jurnalişti dacă şi-ar dori să fie într-o astfel de sală de judecată. În înregistrare se aude cum judecătoarea o întreabă pe o avocată dacă vrea să o trimită la cursuri de drept.

