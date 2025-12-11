Statele Unite lansează viza pentru bogați. Cât trebuie să plătească străinii pentru Gold Card-ul lui Trump și ce beneficii primesc

Administrația președintelui american Donald Trump a lansat, miercuri, schema Trump Gold Card, care le va permite străinilor să locuiască în Statele Unite dacă plătesc un milion de dolari, relatează CNN. Cardul de culoare aurie prezintă o imagine a președintelui lângă Statuia Libertății.

„Este foarte emoționant, pentru mine și pentru țară. Tocmai am lansat «Trump Gold Card»”, a declarat președintele la o masă rotundă la Casa Albă.

Site-ul web pentru vize, trumpcard.gov, a fost lansat miercuri după-amiază și include un link către cererea oficială, promițând „rezidența în SUA în timp record”.

„Pentru o taxă de procesare DHS de 15.000 de dolari și, după aprobarea antecedentelor, o contribuție de 1 milion de dolari, obțineți rezidența în SUA în timp record cu Trump Gold Card”, arată un mesaj pe site-ul oficial.

Cât va dura procesul de obținere a „cardului de aur“

Odată ce documentele necesare sunt depuse, procesul va dura „săptămâni” și va include un interviu, potrivit site-ului. Se pot aplica taxe suplimentare „în funcție de solicitant”, menționează sursa citată. Contra unei taxe de două milioane de dolari, companiile vor putea achiziționa un permis de ședere pentru un angajat ‘într-un timp record’, după care persoana respectivă trebuie să treacă o verificare de securitate.

Guvernul spune că deținătorii de carduri ar putea fi eligibili pentru cetățenie după câțiva ani.

Administrația Trump prezintă în avanpremieră „cardul de platină”

Site-ul web anunță, de asemenea, că în curând va fi lansat un „Card Trump Platinum” și invită cetățenii străini să își adauge numele pe o listă de așteptare. Pentru 5 milioane de dolari, administrația promite că solicitanții eligibili vor putea „petrece până la 270 de zile în Statele Unite fără a fi supuși impozitelor americane pe veniturile din afara SUA”.

„Cetățenii străini se pot înscrie acum și își pot asigura locurile pe lista de așteptare pentru cardul Trump Platinum. La lansare și după primirea unei taxe de procesare DHS de 15.000 de dolari și a unei contribuții de 5 milioane de dolari, aceștia vor avea posibilitatea de a petrece până la 270 de zile în Statele Unite fără a fi supuși impozitelor americane pe veniturile din afara SUA”, se arată pe site.

Trump dezvăluise inițial planul cu câteva luni în urmă. Programul este prezentat de administrația Trump ca o modalitate de a atrage lucrători înalt calificați și verificați în prealabil pentru companiile americane. Președintele a promis venituri semnificative pentru bugetul federal. Conform datelor anterioare de la Departamentul Comerțului, se așteaptă ca Gold Card să genereze peste 100 de miliarde de dolari, în timp ce un program ‘Platinum’ și mai scump ar putea aduce aproximativ 1.000 de miliarde de dolari.

