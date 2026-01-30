(P) Salubrizare 5: Sfaturi pentru a menține sectorul curat

Salubrizare Sector 5 transmite o serie de motive pentru care reciclarea este importantă pentru mediul înconjurător.

Procesul de reciclare presupune separarea și colectarea deșeurilor, contribuind astfel la reducerea poluării și la protejarea resurselor naturale.

Printre principalele beneficii ale reciclării, Salubrizare Sector 5 menționează:

prin reciclare se diminuează considerabil depunearea deșeurilor la gropile de gunoi care nu numai că poluează masiv mediu dar creează și o imagine dezolantă a orașelor, distrugând sănătatea celor care locuiesc în preajma lor;

reciclând, poluanții eliberați de obicei în apă și aer prin depunerea deșeurilor la gropile de gunoi, se diminuează considerabil;

prin reciclare se reduc emisiile de gaze cu efect de seră din atmosfera; acest lucru se realizează prin înlocuirea materiei prime virgine folosite, cu materie primă secundară, rezultată în urma reciclării;

prin reciclare economisim pe termen lung cheltuielile comunității cu energia, dacă ne gândim doar la faptul că energia economisită prin reciclarea unei singure sticle poate alimenta un bec timp de patru ore;

prin reciclare se conserva resursele naturale ale Pământului.

