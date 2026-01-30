Un articol de blog generat cu ajutorul inteligenței artificiale, publicat pe site-ul unei companii de turism, a trimis aventurieri ignoranți în Neverland, recomandând izvoare termale din nordul Tasmaniei care nu există.

Capturi de ecran distribuite de CNN din articolul șters între timp de pe site-ul Tasmania Tours arătau recomandări pentru „Izvoarele termale Weldborough”, prezentate drept „un refugiu liniștit” în pădurile din nord-estul Tasmaniei și un loc apreciat de turiști, potrivit CNN. Weldborough este, de fapt, un mic oraș rural situat la aproximativ 110 kilometri de Launceston, preia ProTV.

„AI-ul nostru a dat-o complet în bară”

Scott Hennessey, proprietarul companiei Australian Tours and Cruises, care operează Tasmania Tours, a declarat pentru Australian Broadcasting Network (ABC) că „AI-ul nostru a dat-o complet în bară”.

El a explicat că materialele de marketing au fost externalizate unei terțe părți și că articolul a fost publicat în timp ce se afla în afara țării. „Încercăm să concurăm cu giganții din industrie, iar asta presupune să avem mereu conținut nou”, a spus Hennessey, insistând că firma nu este o escrocherie.

Compania a transmis ulterior pentru CNN că valul de reacții negative online și impactul asupra reputației au fost „absolut devastatoare”.

Primii turiști au dat năvală

Kristy Probert, proprietara hotelului local din Weldborough, a declarat că a fost surprinsă când turiștii au început să o sune și să vină la hotel în căutarea izvoarelor termale.

„La început au fost doar câteva apeluri, dar apoi oamenii au început să apară constant. Primeam zilnic telefoane și vizite, deși suntem într-o zonă foarte izolată”, a spus ea. Probert obișnuia să le răspundă în glumă: „Dacă le găsiți, berea este din partea mea”.

Râul din zonă este însă „înghețat”, fiind frecventat doar de căutători de minerale, care poartă costume speciale. „Există o saună într-un oraș din apropiere. Poate că unii au combinat lucrurile”, a adăugat ea.

