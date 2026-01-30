CFR Cluj a învins pe Metaloglobus, 4-2, în etapa 24 a Superligii. Ardelenii sunt pe locul opt, cu 35 de puncte, iar Metaloglobus e ultima în clasament, cu 11 puncte.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului, a vorbit despre meci și a explicat de ce e vulcanic pe banca tehnică.

Au jucat echipele:

CFR CLUJ: M. Popa – V. Kun (Biliboc 57), Sinyan (Masic 57), M. Ilie, Aly Abeid – Fică (Slimani 82), Muhar, Djokovic (Braun 57) – Cordea, Aliev (Zahovic 90), Korenica. Antrenor: Daniel Pancu

METALOGLOBUS: Gavrilaş – A. Gheorghe, R. Bădescu, Pasagic, R. Neacşu (A. Sava 82) – D. Irimia (Liş 82), Fl. Purece (Ghimfuş 19), Sabater, Al. Irimia – Visic (Huiban 63), Ely Fernandes (Ad. Sîrbu 46). Antrenor: Mihai Teja

Daniel Pancu, declarație incredibilă după ce CFR Cluj a învins Metaloglobus 4-2. „Să știți că de asta fac ca maimuța”

„Urmăresc toți adversarii. Mă uit la meciurile lor și nu contează liga sau ceva. Metaloglobus o echipă care joacă în multe momente mai bine decât echipe de la mijlocul clasamentului. E o echipă cu jucători cu salarii mici, o echipă cu jucători lipsiți de calitate, dar principiile lor, modul în care pleacă, modul în care construiesc, cum găsesc al treilea om, cum atacă spațiile… Bine, joacă și fără presiune. Poți să joci cu devieri și călcâie. Se vede clar, în foarte multe momente, că este o echipă antrenată. Asta i-am spus și lui Mihai. Dacă avea și jucători cu calitate obținea mai mult în acest campionat.

Alibek este profilul pe care l-am căutat. Am spus conducerii, mai în glumă, de la început că vom fi mai câștigați ca echipă cu el decât cu Louis Munteanu. Louis era fantastic când era jocul blocat pentru că venea cu devieri și o punea la vinclu. Alibek în economia jocului este foarte important pentru că el câștigă duelurile, noi putem să venim cu fața. Asta nu se întâmpla înainte. Este exact profilul pe care l-am căutat! E foarte bine pentru primele trei meciuri. Slimani a intrat și el bine, îl avem și pe Zahovic. Avem atacanți de mare calitate.

Acum putem vorbi de play-off, mai cu jumătate de gură. Am spus și ieri la conferință: de acum avem program mai ușor. Am venit de pe 13-14 și am jucat cu echipele de play-off plus FCSB. Jucăm care pe care, putem pronunța cuvântul play-off. Dacă rămânem sănătoși, uniți, vom mai avea turbulențe pentru că o să mai pierdem. În fotbal, echipa care vine cu elan e cea mai avantajată pe final”, a declarat Daniel Pancu, la Digi Sport.