(P) Anunț important pentru locuitorii Sectorului 5. Contractul de salubrizare trebuie reînnoit până la 1 februarie

Primăria Sectorului 5 anunță că, începând cu data de 1 februarie 2026, serviciile de salubrizare vor fi suspendate pentru utilizatorii care nu au reînnoit contractele de prestări servicii cu operatorul delegat Salubrizare Sector 5 S.A.

Administrația locală din Sectorul 5 a publicat o informare prin care le atrage atenția cetățenilor asupra necesității reînnoirii contractului de salubrizare.

„Vă reamintim că, începând cu data de 1 februarie 2026, serviciile de salubrizare vor fi suspendate pentru utilizatorii care NU au reînnoit contractele de prestări servicii cu operatorul delegat SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Prestarea serviciilor de salubrizare se poate realiza exclusiv pe baza unui contract valabil, încheiat conform legislației în vigoare.

În lipsa unui cadru contractual legal, operatorul nu poate continua furnizarea serviciilor.

Reluarea serviciilor se face imediat după semnarea sau reînnoirea contractului, fără formalități suplimentare”, a comunicat Primăria Sectorului 5.

Unde puteți reînnoi contractul sau obține informații:

Locuitorii Sectorului 5 pot reînnoi contractul la sediul și punctele de lucru Salubrizare Sector 5 S.A.:

Calea Rahovei nr. 266-268, Clădirea Electromagnetica, Corp C63, Etaj 3

Calea Rahovei nr. 266-268, Clădirea Electromagnetica, Corp 105 C, Parter

Incinta Piața Rahova, Șos. Alexandriei nr. 3–5, spațiul 11

prin e-mail: [email protected] sau [email protected]

prin platformele online oferite de SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

„Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri și vă asigurăm de tot sprijinul nostru pentru reluarea serviciilor în cel mai scurt timp, odată ce condițiile legale sunt îndeplinite”, a mai precizat instituția.

Locuitorii care au întrebări sau vor să semnaleze problme legate de salubrizare pot scrie direct edilului Vlad Popescu Piedone. Mesajele sunt așteptate la adresa de e-mail [email protected], unde pot fi trimise sesizări, întrebări și sugestii.

