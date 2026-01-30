Organizația Mondială a Sănătății face apel la calm: Virusul Nipah nu prezintă un risc pandemic major

Organizația Mondială a Sănătății a informat că este un risc scăzut ca virusul Nipah să se răspândească din India. Organizația a adăugat că nu recomandă restricții de călătorie după ce au fost raportate două cazuri în cea mai populată țară a lumii.

Totuși, Hong Kong, Malaysia, Thailanda, Singapore și Vietnam au impus controale medicale la aeroporturi pentru prima dată de la pandemia de COVID-19.

„OMS consideră că riscul răspândirii infecției de la cele două cazuri este scăzut”, a comunicat agenția către Reuters într-un mesaj trimis prin e-mail vineri.

„Nu există dovezi care sugerează o intensificare a transmiterii virusului de la om la om”, a adăugat OMS, care colaborează cu autoritățile din India.

Virusul Nipah poate fi transmis de la consumul de fructe contaminate de lilieci și de la carnea de porc infectat, iar simptomele raportate sunt febra și encefalita. Nu există tratament sau vaccin la ora actuală. Rata mortalității în rândul celor infectați este de la 40% la 75%.

