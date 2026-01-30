Numele Sabrinei Gonzalez Pasterski apare des în online alături de o etichetă care prinde instant: „următorul Albert Einstein”. Sabrina s-a născut în Chicago și s-a remarcat devreme printr-o combinație mai rară. Interesul pentru avioane, abilitățile ei tehnice și disciplina.

În ciuda numeroaselor realizări personale și a rezultatelor academice incredibile, cercetările lui Pasterski i-au adus atenția binemeritată și titlul neoficial de „următorul Albert Einstein”. În acest sens, Stephen Hawking a citat trei dintre lucrările publicate de ea, două scrise împreună cu colegii ei și una scrisă individual, în propria lui lucrare din 2016.

„Anii în care am încercat să depășesc limitele a ceea ce puteam realiza m-au condus către fizică”, a declarat Pasterski într-un interviu pentru Yahoo.

„Următorul Einstein”

Un detaliu care a consacrat-o este faptul că, încă din adolescență, a reușit să construiască un avion și să îl testeze. După perioada aceasta, a studiat la MIT, una dintre universitățile considerate de top în domeniile tehnice și științifice, apoi a ajuns la Harvard, în zona de fizică teoretică. Asta o plasează într-un spațiu în care nu ajunge aproape nimeni, pentru că nivelul de competiție este foarte ridicat, iar cerințele sunt uriașe.

Pe partea de cercetare, numele ei este asociat cu subiecte foarte grele, inclusiv idei legate de univers și fenomene extreme, cum sunt undele gravitaționale. Un termen care apare este „spin memory effect”, legat de felul în care anumite evenimente cosmice ar putea lăsa o „urmă” detectabilă. Pentru publicul larg, asta sună abstract, dar în fizică astfel de concepte fac diferența între un student foarte bun și un cercetător deosebit.

