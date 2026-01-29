(P) Salubrizare 5: Colectare gratuită a deșeurile voluminoase în Sectorul 5, în ultima sâmbătă din lună

Angajaţii societăţii Salubrizare vor colecta gratuit deşeurile voluminoase în ultima zi de sâmbătă a fiecărei luni, potrivit unui anunț al Primăriei Sectorului 5.

„În ultima sâmbătă a fiecărei luni, colectăm gratuit deșeurile voluminoase, în vederea menținerii unui mediu curat și civilizat”, transmite Primăria Sectorului 5 pe Facebook.

Sunt considerate deșeuri voluminoase obiectele de mari dimensiuni care nu pot fi eliminate prin sistemul obișnuit de colectare, precum: mobilier uzat (canapele, dulapuri, mese, scaune), saltele, covoare, obiecte sanitare (lavoare, vase de toaletă), uși, ferestre și alte obiecte similare.

Prima colectare din acest an are loc sâmbătă, 31 ianuarie, iar ulterior activitatea se va desfășura lunar în ultima sâmbătă a fiecărei luni.

Cum funcționează:

Sunați la dispeceratul operatorului de salubrizare: 031.9450

Stabiliți o programare pentru ridicarea deșeurilor în ultima sâmbătă a lunii

„Pentru o bună organizare a activității, recomandăm ca programarea să fie realizată cu câteva zile înainte de data colectării.

Mulțumim cetățenilor pentru implicarea activă în menținerea curățeniei pe raza Sectorului 5. Utilizarea serviciilor de colectare a deșeurilor voluminoase contribuie la protejarea mediului, la prevenirea depozitării necontrolate a deșeurilor și la menținerea unui spațiu urban curat și civilizat”, mai precizează administrația locală.

