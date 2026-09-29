(P) Salubrizare S5: Acțiune pe strada Vânători, unde o clădire și zona din jurul acesteia au ajuns într-o stare de degradare

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a dispus intervenția imediată pe strada Vânători nr. 14, unde o clădire și zona din jurul acesteia au ajuns într-o stare de degradare, cu acumulări de deșeuri și persoane fără locuință care s-au adăpostit în acest perimetru.

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Pentru curățarea și igienizarea zonei, echipele de la Amenajare Edilitară și Salubrizare acționează pentru readucerea spațiului la condiții corespunzătoare. DGASPC S5 gestionează situația persoanelor fără locuință, cu respectarea procedurilor legale. În paralel, polițiștii locali intervin pentru ridicarea autovehiculelor abandonate, iar echipele de la Infrastructură S5 se vor ocupa de îngrădirea spațiului, pentru a preveni reapariția acestor probleme.

„Fiecare structură intervine în limita responsabilităților sale, astfel încât situația să fie rezolvată concret și cât mai rapid. Sectorul 5 trebuie să fie curat și sigur pentru toți locuitorii săi, iar acolo unde apar probleme care afectează comunitatea, echipele din teren sunt mobilizate pentru a interveni și a găsi soluții”, spun autoritățile.