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Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins cererea Poloniei de suspendare temporară a aplicării acordului cu blocul Mercosur. Ce argumente aduce instanța de la Luxemburg

Melania Agiu
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins cererea Poloniei de suspendare temporară a aplicării acordului cu blocul Mercosur. Ce argumente aduce instanța de la Luxemburg
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Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a respins, marți, cererea Poloniei de suspendare temporară a aplicării acordului comercial al UE cu blocul sud-american Mercosur. Cererea făcea parte din acțiunea în justiție intentată de Polonia împotriva acestui acord. CJUE va pronunța hotărârea la o dată ulterioară.

În luna mai, Polonia a depus la CJUE o plângere împotriva acordului cu țările din Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay). Cu acea ocazie, a solicitat, de asemenea, ca, până la pronunțarea hotărârii de către Curte, acordul comercial să fie suspendat ca măsură provizorie, reamintește Polska Agencja Prasowa.

Marți, Curtea de la Luxemburg a anunțat respingerea cererii Poloniei de aplicare a unei măsuri provizorii. În opinia CJUE, Polonia nu a demonstrat, în mod satisfăcător, că aplicarea provizorie a acordului comercial cu Mercosur, ar putea provoca un prejudiciu grav și ireversibil țării.

După cum a reamintit CJUE, Polonia a susținut în cererea sa că circumstanțele în care a fost adoptată decizia contestată justifică suspendarea executării acesteia până la pronunțarea unei hotărâri definitive. În acest sens, Polonia a invocat încălcarea tratatelor, abuzul de putere și încălcarea principiului cooperării loiale. Ea a susținut că permiterea aplicării acordului comercial, chiar și cu titlu provizoriu, ar putea încuraja instituțiile UE să întreprindă în viitor „alte acțiuni similare”.

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Curtea a adăugat că Polonia nu a furnizat „nici cel mai mic indiciu concret care să permită stabilirea probabilității apariției și a caracterului inevitabil” al unui astfel de prejudiciu.

Curtea a constatat, de asemenea, că Polonia nu a prezentat dovezi care să permită „demonstrarea cu un grad suficient de probabilitate” că aplicarea acordului cu Mercosur va provoca perturbări pe piața agricolă a Uniunii.

„Afirmațiile sale generale și abstracte nu țin seama nici de competențele de care dispune Comisia (Europeană – PAP) pentru protejarea situației economice și sociale a agricultorilor din Uniune și a siguranței alimentare, nici de faptul că situația de pe piața agricolă depinde de numeroși alți factori, precum fluctuațiile prețurilor la energie, costurile ridicate ale îngrășămintelor sau concurența din partea țărilor terțe, altele decât cele din Mercosur”, a subliniat CJUE.

Curtea va pronunța o hotărâre în cauza privind acțiunea Poloniei la o dată ulterioară. Respingerea cererii de adoptare a unei măsuri provizorii nu prejudiciază soluția definitivă a CJUE.

Acordul UE cu țările din Mercosur

Acordul comercial dintre UE și Mercosur se aplică provizoriu începând din luna mai. La acea dată au intrat în vigoare dispozițiile referitoare la eliminarea reciprocă și treptată a taxelor vamale și la introducerea unor contingente preferențiale pentru anumite produse agricole și industriale.

Aplicarea provizorie a acordului în această formă a fost propusă de Comisia Europeană, care a negociat timp de aproape 25 de ani un acord comercial cu blocul sud-american în numele statelor membre ale UE.

Ideea deschiderii pieței UE pentru produsele agricole din țările Mercosur a stârnit proteste masive ale agricultorilor din UE, care se temeau de afluxul de mărfuri mai ieftine, care nu respectă standardele stricte ale Uniunii.

La 9 ianuarie, statele membre au convenit asupra intrării în vigoare a acordului. Au votat împotrivă: Polonia, Franța, Irlanda, Ungaria și Austria, iar Belgia s-a abținut. Tocmai această decizie luată atunci de statele membre în cadrul Consiliului UE face obiectul plângerii depuse de Polonia la CJUE.

UE a adoptat, de asemenea, o clauză de salvgardare în cadrul acordului. Este vorba de un mecanism consolidat care permite suspendarea condițiilor preferențiale acordate importatorilor în cazul unei creșteri radicale a fluxului de produse pe piața UE. Clauza de salvgardare se aplică produselor sensibile, precum carnea de pasăre, carnea de vită și zahărul.

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