Tatăl Valentinei, femeia ucisă de iubit și aruncată în Olt, copleșit de durere: „El o să vină acasă. Pe fata mea n-o mai aduce nimeni înapoi”

Tatăl Valentinei, tânăra al cărei trup neînsuflețit a fost descoperit într-o valiză în râul Olt, afirmă că prinderea principalului suspect al crimei nu alină durerea cauzată de pierderea fiicei. Părintele victimei spune că pedeapsa cu închisoarea nu ar fi îndeajuns, pentru uciderea copilului său. Fostul iubit al femeii s-a predat azi în Elveția, după ce a fost dat în urmărire

„Pe mine nu mă încălzeşte cu nimic că l-au prins pe acest individ. Mulţumesc Poliţiei că şi-a făcut treaba, dar el o să-şi facă viaţa, o stea 20-25 de ani în puşcărie, o să vină acasă, dar copilul meu nu mai vine. Pedeapsa e prea mică pentru acest om. El ştie mai bine de ce s-a predat. Cu toate că toţi criminalii şi toţi cei care fac rău trebuie prinşi, pe mine nu mă încălzeşte cu nimic pentru că pe fata mea n-o mai aduce nimeni înapoi. Nu-i transmit nimic, dar probabil că toţi taţii care ar fi în situaţia mea ştiu ce i-ar face. N-aş putea să vorbesc cu el”, a declarat tatăl Valentinei.

Vlad Băltățeanu, fostul iubit al Valentinei, s-a predat autorităților elvețiene

Vlad Băltățeanu, cercetat pentru crimă în cazul Valentinei, tânăra de 28 de ani, găsită moartă într-o valiză în râul Olt, s-a predat autorităților din Elveția, au anunțat marți reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

„Autoritățile judiciare din România au fost informate, pe canale oficiale, cu privire la faptul că persoana de sex masculin ce are calitatea de inculpat în cauză, față de care se efectuează acte de căutare în baza unui mandat internațional de arestare, s-a predat autorităților din Elveția în seara zilei de 28.09.2026”, a informat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, Adrian Vrăbete, citat de Agerpres.

Supectul urmează a fi predat autorităților elvețiene

Potrivit reprezentanților IPJ Vâlcea, bărbatul s-a prezentat la Poliția din Saint Gallen, Elveția, luni seara, în jurul orei 23:00. În prezent, acesta se află în custodia autorităților elvețiene.

„Bărbatul de 30 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, în cazul tinerei de 28 de ani, și față de care a fost dispusă arestarea preventivă în lipsă, s-a prezentat, la data de 28 septembrie 2026, în jurul orei 23:00, la Poliția din Saint Gallen, Elveția. Acesta se află în custodia autorităților elvețiene și urmează procedurile legale în vederea predării către autoritățile române”, a informat IPJ Vâlcea.

Amintim că Valentina Ioana Tănăsie, în vârstă de 28 de ani, a fost găsită moartă pe 22 septembrie, într-o valiză care plutea pe râul Olt, în zona barajului Ionești, județul Vâlcea.