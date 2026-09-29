România, pe primul loc în UE în privința ponderii tinerilor care stau în locuinţe supraaglomerate

Situație îngrijorătoare pentru România, evidențiată de datele Eurostat. Țara noastră se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte ponderea tinerilor cu vârste cuprinse între 15 şi 29 de ani care stau în locuinţe supraaglomerate. Procentajul este de peste 60%, în 2025, faţă de o medie de 27% consemnată la nivelul UE, și plasează ţara noastră înaintea Letoniei şi Bulgariei.

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România, cea mai ridicată rată de supraaglomerare în rândul tinerilor

„În rândul tinerilor cu vârste între 15 şi 29 de ani, cele mai ridicate rate de supraaglomerare au fost înregistrate în România (60,4%), Letonia (54,9%) şi Bulgaria (52,8%). Cele mai scăzute rate au fost consemnate în Cipru (3,5%), Irlanda (7,4%) şi Malta (7,7%)”, arată Eurostat.

La nivelul UE, aproximativ 26,9% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 şi 29 de ani locuiau, în 2025, în gospodării supraaglomerate. Rata de supraaglomerare în rândul tinerilor a fost cu 10,1 puncte procentuale peste cea înregistrată la nivelul întregii populaţii (16,8%).

Rata scade cu înaintarea în vârstă

Rata de supraaglomerare în rândul tinerilor a scăzut odată cu înaintarea în vârstă: dacă pentru persoanele cu vârste între 15 şi 19 ani, aceasta era de 30,1%, ea a ajuns la 28,7% în cazul celor cu vârste între 20 şi 24 de ani şi de 21,8% pentru tinerii cu vârste între 25 şi 29 de ani.

În acelaşi timp, se remarcă faptul că în trei ţări din UE, diferenţa dintre ratele de supraaglomerare în rândul tinerilor şi cele ale populaţiei totale a fost de cel puţin 20 de puncte procentuale. În această situaţie se află Bulgaria (52,8% în cazul tinerilor, faţă de 32,5% în cazul populaţiei totale), Grecia (48,4% faţă de 28,3 %) şi România (60,4% faţă de 40,4 %), conform Eurostat.

Potrivit unor date ale Eurostat, publicate în iulie, vânzările de locuințe au crescut în 2025 în majoritatea statelor Uniunii Europene, semnalând o revenire a pieței imobiliare după un an 2024 marcat de scăderi în mai multe țări. Din cele 18 state membre analizate, doar trei au raportat o reducere a numărului de locuințe tranzacționate comparativ cu anul anterior. Scăderi au fost înregistrate în: Croația: 4,1%, Bulgaria: 2,5% și Polonia: 1,1%. Cele mai mari creșteri ale numărului de locuințe tranzacționate au fost raportate în Slovenia: 29,9%, Lituania: 22,8% și Austria: 21,4%.