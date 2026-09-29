Senatorul cu diplomă în „matrimoniale” şi condamnat penal fuge când este întrebat de Gândul ce a înțeles din audierile pentru Guvernul Mureșan, la care a asistat

Senatorul neafiliat Paul Pintea, fost membru POT, a fost prezent în sala în care a fost audiată liberala Raluca Turcan, propusă de Siegfried Mureşan ca ministru al Muncii, Tineretului, Familiei şi Solidarităţii Sociale. Parlamentarul nu a participat activ la audieri, ci doar a asistat.

Cu mâinile în buzunare, ochelari de vedere la ochi şi o atitudine nonşalantă, aştepta alături de alţi colegi neafiliaţi începutul audierii.

Gândul a profitat de ocazie ca să stea de vorbă cu senatorul devenit celebru, nu pentru vreo iniţiativă legislativă, ci pentru că a fost trimis în judecată pentru conducere fără permis, după ce avea deja o condamnare definitivă pentru o faptă similară.

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, fapta ar fi fost comisă în noaptea de 7 noiembrie 2025, în jurul orei 23:57, în municipiul Zalău.

Acesta şi-a falsificat şi CV-ul; Paul Pintea a scris în CV că urmează cursurile unui site de matrimoniale.

Pintea fuge când este întrebat de şcoala pe care n-o are

Paul Ciprian Pintea a fugit când a fost întrebat de Gândul cât înţelege din ce se întâmplă în comisia la care a intrat să asiste, având în vedere că senatorul neafiliat este cunoscut pentru lipsa sa de studii, cât şi pentru dosarele penale pe care le are pe numele său.

Colegul său, fost şi el POT şi acum neafiliat, Liviu Robe, i-a luat apărarea imediat şi ne-a atras atenţia că suntem „răutăcioşi” dacă vorbim de lipsa de şcoală a senatorului.

Parcursul „academic” al senatorului fost POT, acum neafiliat

Paul Ciprian Pintea a intrat în atenţia publică după ce în CV-ul său oficial au fost sesizate mai multe nereguli referitoare la studii.

Mai exact, în CV-ul de pe site-ul Parlamentului, presărat cu greșeli gramaticale și de ortografie, Paul-Ciprian Pintea scria că a absolvit liceul cu diplomă de bacalaureat, deși presa din Sălaj scrisese că are doar 8 clase.

Mai mult, inițial, acesta a declarat că urmează cursuri „Academic Singles”, o platformă de matrimoniale, pe care ulterior a înlocuit-o în CV, menționând „Cambridge – Business Academy”, o instituție a cărei existență este neclară.

Noul proces este distinct de dosarele în care Paul-Ciprian Pintea a fost deja condamnat pentru fapte similare. La 19 ianuarie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv o pedeapsă de un an și cinci luni de închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere.