Prima pagină » Actualitate » Senatorul cu diplomă în „matrimoniale” şi condamnat penal fuge când este întrebat de Gândul ce a înțeles din audierile pentru Guvernul Mureșan, la care a asistat

Senatorul cu diplomă în „matrimoniale” şi condamnat penal fuge când este întrebat de Gândul ce a înțeles din audierile pentru Guvernul Mureșan, la care a asistat

Luiza Dobrescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Senatorul neafiliat Paul Pintea, fost membru POT, a fost prezent în sala în care a fost audiată liberala Raluca Turcan, propusă de Siegfried Mureşan ca ministru al Muncii, Tineretului, Familiei şi Solidarităţii Sociale. Parlamentarul nu a participat activ la audieri, ci doar a asistat.

Cu mâinile în buzunare, ochelari de vedere la ochi şi o atitudine nonşalantă, aştepta alături de alţi colegi neafiliaţi începutul audierii.

Gândul a profitat de ocazie ca să stea de vorbă cu senatorul devenit celebru, nu pentru vreo iniţiativă legislativă, ci pentru că a fost trimis în judecată pentru conducere fără permis, după ce avea deja o condamnare definitivă pentru o faptă similară.

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, fapta ar fi fost comisă în noaptea de 7 noiembrie 2025, în jurul orei 23:57, în municipiul Zalău.

Acesta şi-a falsificat şi CV-ul; Paul Pintea a scris în CV că urmează cursurile unui site de matrimoniale.

Pintea fuge când este întrebat de şcoala pe care n-o are

Paul Ciprian Pintea a fugit când a fost întrebat de Gândul cât înţelege din ce se întâmplă în comisia la care a intrat să asiste, având în vedere că senatorul neafiliat este cunoscut pentru lipsa sa de studii, cât şi pentru dosarele penale pe care le are pe numele său.

Colegul său, fost şi el POT şi acum neafiliat, Liviu Robe, i-a luat apărarea imediat şi ne-a atras atenţia că suntem „răutăcioşi” dacă vorbim de lipsa de şcoală a senatorului.

Parcursul „academic” al senatorului fost POT, acum neafiliat

Paul Ciprian Pintea a intrat în atenţia publică după ce în CV-ul său oficial au fost sesizate mai multe nereguli referitoare la studii.

Mai exact, în CV-ul de pe site-ul Parlamentului, presărat cu greșeli gramaticale și de ortografie, Paul-Ciprian Pintea scria că a absolvit liceul cu diplomă de bacalaureat, deși presa din Sălaj scrisese că are doar 8 clase.

Mai mult, inițial, acesta a declarat că urmează cursuri „Academic Singles”, o platformă de matrimoniale, pe care ulterior a înlocuit-o în CV, menționând „Cambridge – Business Academy”, o instituție a cărei existență este neclară.

Noul proces este distinct de dosarele în care Paul-Ciprian Pintea a fost deja condamnat pentru fapte similare. La 19 ianuarie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv o pedeapsă de un an și cinci luni de închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Apelul lui Nicușor Dan înaintea votului pentru Guvernul Mureșan: „Este momentul ca partidele să privească dincolo de gard” / „Alegerile anticipate nu sunt o soluție”
16:21
Apelul lui Nicușor Dan înaintea votului pentru Guvernul Mureșan: „Este momentul ca partidele să privească dincolo de gard” / „Alegerile anticipate nu sunt o soluție”
LIVE Continuă audierile miniștrilor propuși în Guvernul Mureșan. Aviz favorabil și pentru Oana Țoiu, după Mircea Abrudean și Dragoș Pîslaru. Oana Gheorghiu, Raluca Turcan și Andrea Chiș, aviz negativ
15:29
Continuă audierile miniștrilor propuși în Guvernul Mureșan. Aviz favorabil și pentru Oana Țoiu, după Mircea Abrudean și Dragoș Pîslaru. Oana Gheorghiu, Raluca Turcan și Andrea Chiș, aviz negativ
REACȚIE Siegfried Mureșan sare în apărarea Oanei Gheorghiu după avizul negativ pentru funcția de ministru al Sănătății și critică votul PSD
15:20
Siegfried Mureșan sare în apărarea Oanei Gheorghiu după avizul negativ pentru funcția de ministru al Sănătății și critică votul PSD
CONTROVERSĂ Ancheta întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR, în impas. Politicienii și judecătorii CCR nu s-au prezentat la audieri. Confuzie și la Comisia de anchetă, condusă de fosta senatoare SOS Cosmina Cerva: vorbește de „domnul judecător” Mihai Daraban, care este de fapt șeful Camerei de Comerț
15:15
Ancheta întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR, în impas. Politicienii și judecătorii CCR nu s-au prezentat la audieri. Confuzie și la Comisia de anchetă, condusă de fosta senatoare SOS Cosmina Cerva: vorbește de „domnul judecător” Mihai Daraban, care este de fapt șeful Camerei de Comerț
REACȚIE Un membru CSM desființează propunerea judecătoarei Recorder pentru Ministerul Justiției
15:10
Un membru CSM desființează propunerea judecătoarei Recorder pentru Ministerul Justiției
REACȚIE Siegfried Mureșan îi laudă pe miniștrii desemnați, după audierile în comisii, inclusiv pe cei care au primit aviz negativ
14:42
Siegfried Mureșan îi laudă pe miniștrii desemnați, după audierile în comisii, inclusiv pe cei care au primit aviz negativ
Mediafax
„Ei au altă Constituție” Fost șef CCR, declarații ACIDE la adresa PNL despre ANTICIPATE
Digi24
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Cancan.ro
Prima reacție a familiei Valentinei după ce Vlad Bălțățeanu s-a predat poliției. Ce spune tatăl fetei
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Adevarul
PNL va sesiza CCR dacă Nicușor Dan nu convoacă alegerile anticipate, în cazul în care guvernul Mureșan pică: „Avem o divergență de opinii”
Mediafax
UCIGAȘUL nevăzut: Boala de care mor mai mult de jumătate din români
Click
Cât câștigă un român care lucrează în construcții în Irlanda. Suma e pe săptămână: „E bine pentru un salahor ca mine!”
Digi24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Cancan.ro
BREAKING! Vlăd Bălțățeanu S-A PREDAT. Unde se ascundea criminalul din Olt
Ce se întâmplă doctore
Cum arată vila de lux în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Descopera.ro
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
Ceaiul fierbinte ne poate răcori pe caniculă?
Mediafax Italia
Taxa „invizibilă” care mănâncă din salarii și pensii
Mediafax Spania
MOTORINA SE SCUMPEȘTE! La cât ar putea ajunge un plin de 50 de litri?!
EXCLUSIV Alin Tișe îl somează pe Ilie Bolojan să clarifice „scandalul ambasadoarei SUA din Grecia” în care România e implicată: „PNL trebuie să iasă public să reafirme fără echivoc parteneriatul cu SUA / Am senzația că PNL s-a dezis de interesul național”
16:22
Alin Tișe îl somează pe Ilie Bolojan să clarifice „scandalul ambasadoarei SUA din Grecia” în care România e implicată: „PNL trebuie să iasă public să reafirme fără echivoc parteneriatul cu SUA / Am senzația că PNL s-a dezis de interesul național”
REACȚIE Tatăl Valentinei, femeia ucisă de iubit și aruncată în Olt, copleșit de durere: „El o să vină acasă. Pe fata mea n-o mai aduce nimeni înapoi”
16:13
Tatăl Valentinei, femeia ucisă de iubit și aruncată în Olt, copleșit de durere: „El o să vină acasă. Pe fata mea n-o mai aduce nimeni înapoi”
CONTROVERSĂ Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins cererea Poloniei de suspendare temporară a aplicării acordului cu blocul Mercosur. Ce argumente aduce instanța de la Luxemburg
16:12
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins cererea Poloniei de suspendare temporară a aplicării acordului cu blocul Mercosur. Ce argumente aduce instanța de la Luxemburg
MODĂ Nadia Comăneci a urcat pe podium la Săptămâna Modei din Paris, alături de Lindsey Vonn, Jane Fonda și Eva Longoria. Celine Dion a cântat la final
16:08
Nadia Comăneci a urcat pe podium la Săptămâna Modei din Paris, alături de Lindsey Vonn, Jane Fonda și Eva Longoria. Celine Dion a cântat la final
EXCLUSIV Alin Tișe, șeful CJ Cluj: Ce a făcut Bolojan nu a fost reformă/Vedeți reforma prin faptul că am pus CASS la preoți?/Că am luat alocațiile copiilor?/Că am sărăcit România?
16:04
Alin Tișe, șeful CJ Cluj: Ce a făcut Bolojan nu a fost reformă/Vedeți reforma prin faptul că am pus CASS la preoți?/Că am luat alocațiile copiilor?/Că am sărăcit România?
STATISTICĂ România, pe primul loc în UE în privința ponderii tinerilor care stau în locuinţe supraaglomerate
15:56
România, pe primul loc în UE în privința ponderii tinerilor care stau în locuinţe supraaglomerate

Cele mai noi

Trimite acest link pe