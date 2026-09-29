(P) Salubrizare S5: Cum se intervine pentru salubrizarea unei locuințe

Atunci când este identificată o locuință care necesită salubrizare și igienizare, intervenția echipelor Salubrizare S5 se desfășoară etapizat și cu respectarea procedurilor legale. Mai întâi, situația este analizată și sunt stabilite măsurile necesare, iar pentru efectuarea intervenției este necesar acordul scris al persoanei în cauză.

După parcurgerea etapelor necesare, se intervine pentru salubrizarea și igienizarea apartamentului. Pe perioada lucrărilor, persoanei îi sunt asigurate cazare și servicii medicale, astfel încât intervenția să se desfășoare în condiții corespunzătoare, cu protejarea sănătății și a siguranței acesteia.

Un astfel de demers presupune colaborarea dintre echipele Salubrizare S5, serviciile de specialitate, asociația de proprietari și comunitatea din care face parte persoana. Sesizarea situației, comunicarea cu vecinii și coordonarea intervenției sunt esențiale pentru identificarea problemelor la timp și pentru găsirea unei soluții eficiente, cu respectarea drepturilor persoanei și a interesului comunității.