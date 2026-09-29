(P) Salubrizare S5. Curățenia continuă în clădirile abandonate

Astăzi, 29 septembrie 2026, echipele de la Salubrizare ale Sectorului 5 au ajuns pe strada Pucheni nr. 148D, în urma numeroaselor solicitări primite din partea cetățenilor, pentru o nouă acțiune de salubrizare a unei clădiri

abandonate.

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Aici au fost îndepărtate deșeurile și resturile adunate în timp, iar spațiul și terenul au fost curățate pentru a putea reveni la un aspect normal.