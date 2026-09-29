(P) Salubrizare S5. Curățenia continuă în clădirile abandonate

Astăzi, 29 septembrie 2026, echipele de la Salubrizare ale Sectorului 5 au ajuns pe strada Pucheni nr. 148D, în urma numeroaselor solicitări primite din partea cetățenilor, pentru o nouă acțiune de salubrizare a unei clădiri
abandonate.
Aici au fost îndepărtate deșeurile și resturile adunate în timp, iar spațiul și terenul au fost curățate pentru a putea reveni la un aspect normal.
„Clădirile abandonate nu trebuie să rămână zone uitate ale sectorului. De aceea, intervențiile continuă, iar fiecare astfel de locație este luată pe rând și curățată. Este o muncă de teren, care presupune timp și efort, dar rezultatele se văd atunci când un loc neîngrijit începe să arate din nou așa cum trebuie. Ne concentrăm pe lucrurile concrete, cele care se văd în fiecare cartier și care contează pentru oamenii care locuiesc aici. Continuăm acțiunile de salubrizare și intervenim acolo unde spațiile abandonate se transformă în focare de infecție”, anunță autoritățile.