(P) Salubrizare S5. Echipele Salubrizare S5 au acționat pentru eliberarea și igienizarea unei zone cu deșeuri și persoane fără adăpost

Echipele Salubrizare S5 au intervenit într-o zonă unde erau necesare acțiuni de igienizare.

În urma verificărilor, au fost identificate deșeuri și persoane fără adăpost care s-au stabilit în acel spațiu.

Echipele de la Salubrizare S5 și Poliția Locală S5 au acționat împreună pentru eliberarea și igienizarea amplasamentului.

Astfel de intervenții vor continua ori de câte ori situația o va impune. Curățenia, ordinea și siguranța în spațiile publice sunt priorități pentru noi, iar echipele din teren rămân implicate în rezolvarea problemelor semnalate în comunitate.