(P) Ședința de Consiliu Local Sector 5. Noi investiții pentru blocuri și școli

Pe 22 iunie a avut loc ședința de Consiliu Local Sector 5. Noi proiecte și investiții au fost adoptate.

Reabilitări termice blocuri (punctul 11) — actualizare indicatori tehnico-economici pentru 10 obiective de reabilitare a blocurilor de locuințe. Discuții despre un lot din 2016 cu firme (Rotary, Pro Management) care, parțial, au dat faliment; lucrările au fost finalizate de subcontractanți, dar blocurile nu sunt încă recepționate.

Concluzie: proiectul a trecut (21 de voturi pentru), dar consilierii au cerut mai multă transparență — un sistem online clar prin care cetățenii și asociațiile de proprietari să poată vedea stadiul documentațiilor și punctajele de selecție a blocurilor.

Reabilitare/consolidare școli (punctele 12, 13 și 14) — modificări ale indicatorilor tehnico-economici pentru Școala Grigore Tocilescu, Grădinița 244 și Școala I.G. Duca. La Școala I.G. Duca s-a semnalat o creștere a costurilor cu 10 milioane de lei.

Concluzie: toate proiectele au fost adoptate fără o dezbatere extinsă (24, 21 și, respectiv, 26 de voturi pentru).