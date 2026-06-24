Ce spun specialiștii de la Muzeul Antipa despre peștele-iepure semnalat pe plajele din Grecia. „Poate acumula una dintre cele mai puternice toxine”

În ultimele zile, tot mai multe informații au apărut în spațiul public legate de peștele-iepure semnalat pe plajele din Grecia. În rândul turiștilor și al localnicilor au apărut îngrijorări, iar autoritățile locale urmăresc evoluția situației. Astăzi, specialiștii de la Muzeul Antipa au oferit date referitoare la specia invazivă care a pătruns în Marea Mediterană prin Canalul Suez.

Autoritățile din Grecia semnalează o creștere a aparițiilor peștelui-iepure în zone turistice, mai ales în jurul insulelor. Biologii avertizează că specia poate afecta echilibrul ecosistemelor marine, neavând prădători naturali în Marea Mediterană. Peștele provine din Oceanul Indian și Marea Roșie și a ajuns în Mediterană prin Canalul Suez. Temperaturile ridicate i-au favorizat înmulțirea. Specia invazivă are o mușcătură adâncă și, potrivit informațiilor, mai mulți turiști au ajuns la spital.

De unde provine denumirea de „pește-iepure”?

Specialiștii din cadrul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” au oferit mai multe informații legate de peștele-iepure. Aceștia au explicat de unde provine denumirea populară a speciei. Denumirea de „pește-iepure” vine de la cei patru dinți puternici, uniți într-o structură asemănătoare unui cioc, care amintește de incisivii iepurelui. Mușcătura peștelui este puternică, putând sparge cochilii și tăia plase de pescuit.

„În ultimele zile, numeroase articole din presa internațională au atras atenția asupra prezenței peștelui-iepure (Lagocephalus sceleratus) în apele Greciei. Deși titlurile sunt adesea spectaculoase, realitatea merită privită cu calm și din perspectivă științifică.

Originar din regiunea Indo-Pacifică, acest pește a pătruns în Marea Mediterană prin Canalul Suez și și-a extins rapid arealul în ultimele decenii. Astăzi, specialiștii îl consideră una dintre cele mai problematice specii invazive din estul Mediteranei, deoarece afectează ecosistemele locale și activitatea pescarilor.

Denumirea populară de „pește-iepure” provine de la cei patru dinți puternici, uniți într-o structură asemănătoare unui cioc, care amintește de incisivii unui iepure. Cu ajutorul acestora poate sparge cochilii, tăia plase de pescuit și provoca răni serioase dacă este manipulat necorespunzător”, transmite instituția.

Poate să acumuleze una dintre cele mai puternice toxine naturale

Specialiștii spun că atacurile asupra oamenilor sunt rare și apar, de regulă, când peștele este atins sau capturat. Ei recomandă observarea acestuia de la distanță. Peștele-iepure poate acumula tetrodotoxină, o toxină extrem de periculoasă. Din acest motiv, consumul său este interzis. Experții îndeamnă turiștii să respecte fauna marină și să evite contactul cu animale necunoscute. Ei subliniază că prezența speciei nu trebuie să provoace panică, dar reflectă schimbările din ecosistemele marine.

„Deși au fost raportate cazuri de persoane mușcate de acest pește în Grecia și în alte țări mediteraneene, astfel de incidente sunt rare și apar, de regulă, atunci când oamenii încearcă să atingă, să hrănească ori să captureze exemplarele. Specialiștii recomandă să nu fie deranjat și să fie privit de la distanță, la fel ca orice alt animal sălbatic.

Un aspect mai puțin cunoscut este că această specie poate acumula tetrodotoxină, una dintre cele mai puternice toxine naturale cunoscute. Din acest motiv, peștele nu trebuie consumat. Legislația europeană interzice comercializarea speciilor din această familie pentru consum alimentar.

Pentru turiști, mesajul este simplu: bucurați-vă de mare, observați fauna marină cu respect și evitați să atingeți animale necunoscute. Prezența peștelui-iepure nu trebuie să provoace panică, însă reprezintă un bun prilej de a înțelege cum schimbările climatice, transportul maritim și deschiderea căilor de migrație pot modifica biodiversitatea mărilor și oceanelor.

Să nu uităm că marea nu este o piscină, ci un ecosistem complex și viu, pe care îl explorăm cu respect și prudență, ca oaspeți în lumea locuitorilor săi!”, au mai transmis specialiștii Muzeului Antipa.

Sursă foto: Envato