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Marius Tucă Show începe miercuri, 24 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: George Simion

Marius Tucă Show începe miercuri, 24 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: George Simion
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Invitatul zilei este George Simion, lider partidul AUR. Emisiunea poate fi fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”

Comentarii 1
  • Constantin Pop

    PĂCAT! PĂCAT! PĂCAT!

    Păcat că Omul Politic care ar fi putut deveni George Simion a fost ucis din fașă de haimanaua, derbedeul, galeristul dinamovist de mâna a șaptea numit George Simion!
    Acum câțiva ani George Simion a avut în presă, față de un interlocutor( al cărui nume nu mai este important), o ieșire , care, pe mine, născut și crescut în șanțurile pline de lături ale mahalalei Rahovei, m-a șocat printr-o violență de limbaj rar întâlnită și o interpretare voit rău intenționată a realității invocate, i-am trimit un mesaj civilizat invitându-l să gândească înainte de a scrie. Tot atunci l-am invitat să ia legătura cu Domnul Profesor Andrei Marga, cu domnul Dan Dungaciu( despre care, la vremea aceea nu știam că se va prostitua intelectual și civic intrând într-un partid) ca să ÎNVEȚE SĂ GÂNDEASCĂ ACTUL POLITIC.
    Se pare că nici dacă îl înjuram de mamă nu s-ar fi simțit atât de insultat.
    Dar, ca și tovarășul domn Dungaciu, domnul” M…e Dinamo” adică George Simion, a ales calea cea „scurtă” a dementului și nazistului Donald J. Trump vremelnicul și absolut nevolnicul și detestabilul președinte al fabuloasei țări Statele Unite ale Americii adică” Întâi să umflu ochii și apoi o să vedeți cine sunt!”
    Adică a preferat să-și ia un doctorat de dat cu oiștea-n gard decât să învețe altceva decât poți învăța în vestiaterele jegoase și urât mirositoare ale fotbaliștilor de la Dinamo, Rapid și alți ducă-se pe pustii….
    Asta e!
    Rămâne de văzut cu ce ne va delecta” „Luceafărul ” din hududoiul atât de familial George Simion, Marius Tucă , Becali, Dragomir și Iorgulescu ( tatăl criminalului Mario Iorgulescu „scăpat ” afară…).
    Să luăm aminte….
    Constantin Pop
    București

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