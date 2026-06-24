Marius Tucă Show începe miercuri, 24 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: George Simion

Invitatul zilei este George Simion, lider partidul AUR. Emisiunea poate fi fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
PĂCAT! PĂCAT! PĂCAT!
Păcat că Omul Politic care ar fi putut deveni George Simion a fost ucis din fașă de haimanaua, derbedeul, galeristul dinamovist de mâna a șaptea numit George Simion!
Acum câțiva ani George Simion a avut în presă, față de un interlocutor( al cărui nume nu mai este important), o ieșire , care, pe mine, născut și crescut în șanțurile pline de lături ale mahalalei Rahovei, m-a șocat printr-o violență de limbaj rar întâlnită și o interpretare voit rău intenționată a realității invocate, i-am trimit un mesaj civilizat invitându-l să gândească înainte de a scrie. Tot atunci l-am invitat să ia legătura cu Domnul Profesor Andrei Marga, cu domnul Dan Dungaciu( despre care, la vremea aceea nu știam că se va prostitua intelectual și civic intrând într-un partid) ca să ÎNVEȚE SĂ GÂNDEASCĂ ACTUL POLITIC.
Se pare că nici dacă îl înjuram de mamă nu s-ar fi simțit atât de insultat.
Dar, ca și tovarășul domn Dungaciu, domnul” M…e Dinamo” adică George Simion, a ales calea cea „scurtă” a dementului și nazistului Donald J. Trump vremelnicul și absolut nevolnicul și detestabilul președinte al fabuloasei țări Statele Unite ale Americii adică” Întâi să umflu ochii și apoi o să vedeți cine sunt!”
Adică a preferat să-și ia un doctorat de dat cu oiștea-n gard decât să învețe altceva decât poți învăța în vestiaterele jegoase și urât mirositoare ale fotbaliștilor de la Dinamo, Rapid și alți ducă-se pe pustii….
Asta e!
Rămâne de văzut cu ce ne va delecta” „Luceafărul ” din hududoiul atât de familial George Simion, Marius Tucă , Becali, Dragomir și Iorgulescu ( tatăl criminalului Mario Iorgulescu „scăpat ” afară…).
Să luăm aminte….
Constantin Pop
București