(P) Ședința de Consiliu Local Sector 5. Noi proiecte de infrastructură aprobate

Pe 22 iunie a avut loc ședința de Consiliu Local Sector 5. Noi proiecte de infrastructură aprobate.

Magistrala de metrou M7 (Bragadiru–Voluntari) — proiect adăugat pe lista suplimentară, privind finanțarea documentației tehnico-economice pentru linia de metrou, depusă spre finanțare europeană.

Concluzie: proiectul a fost aprobat fără discuții (26 de voturi pentru).

Parcul Humulești (la diverse) — cetățenii au semnalat că parcul este dezafectat de o lună și că nu se cunoaște durata lucrărilor.

Concluzie: nu a fost oferit un răspuns concret în ședință; s-a solicitat un răspuns scris în termen de două zile.