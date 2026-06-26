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Ion Cristoiu: Se pune la cale o incredibilă șantajare a parlamentarilor?!

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În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție formarea guvernului și desemnarea unui nou premier.

„Astăzi, vineri, 26 iunie 2026, ar trebui să se decidă în sfârșit ce forță din România, pentru că avem pe de o parte PSD, pe de altă parte alianța de dreapta PNL-Bolojan-USR-UDMR, care va beneficia de postura de a da premierul desemnat.

Reamintesc, Nicușor Dan, brusc lehămisit de eșecul Tomac și Veștea, a spus că e vorba clar de un guvern minoritar și că partidele să vină cu un acord potrivit căruia una dintre forțe formează guvernul minoritar și cealaltă, pe baza unui acord, îl sprijină în Parlament. În felul acesta s-ar rezolva criza”, a spus Ion Cristoiu.

„Acum știm că și alianța de dreapta propune un premier”

„Dacă inițial Ilie Bolojan, conducătorul alianței de dreapta, anunțase că e gata și chiar ar vrea ca PSD să formeze un guvern monocolor pe baza unui acord scris, ca guvern temporar și care să îndeplinească condițiile puse de alianța de dreapta, a revenit și acum știm că și alianța de dreapta propune un premier.

Am înțeles că Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PPE și că deși nu există niciun acord, va merge la Cotroceni cu propunerea celor de dreapta să fie un fel de rotație de partid minoritar. Adică până în 2027 să conducă această alianță de dreapta sprijinită de PSD și apoi să preia PSD guvern monocolor cu Grindeanu premier și ei să sprijine până la alegeri”, a adăugat publicistul.

 „Este o uriașă șmecherie”

„Evident, este o uriașă șmecherie, o trișerie. Pentru că se formează un guvern de dreapta absolut și PSD-ul nu poate să depună moțiune de cenzură pentru că de fapt avem de-a face cu o revenire la alianța prooccidentală, dar fără PSD. Se va reuși, dacă se realizează acest lucru, scoaterea PSD din toate structurile de putere, trecerea partidului definitiv în opoziție. Să preiei puterea în aprilie-mai, când sunt alegeri în 2027 și guvern monocolor, te poți duce să te spânzuri de acum.

Așadar, acum nu știm cine va fi premierul desemnat. Sigur este că avem de-a face cu o schimbare majoră de realitate politică și anume nu s-a semnat deocamdată niciun acord, dar se va merge la Cotroceni cu varianta aceasta a rotației care pare ispititoare chiar și pentru Sorin Grindeanu pentru a-și salva funcția de președinte al PSD”, a precizat Ion Cristoiu.

„Se pregătește o șantajare a Parlamentului fără margini”

„Sunt mari șanse să reușească această lovitură în care cred că a fost amestecat și Nicușor Dan, vom vedea. Noi avem o realitate axiomatică, prima încercare de guvern a căzut. Potrivit constituției, dacă pică și a doua, cea de acum, dacă Nicușor Dan îl desemnează pe Siegfried Mureșan premier și PSD-ul nu e de acord, parlamentarii sunt puși în fața situației ca votând împotriva acestui guvern e la mâna președintelui să proclame anticipatele.

Anticipatele poate că nu convin niciunui parlamentar, nici măcar celor din AUR, pentru că trebuie ca după un an și ceva să o ia de la capăt cu campania. E greu de presupus și mai ales, mai sunt câteva zile. Să respingă acum acest guvern, Siegfried Mureșan, guvernul pe care îl va propune Nicușor Dan, și apoi să aștepte alegerile anticipate să își facă pulbere concediile, viața, și să o ia de la capăt? Nu întâmplător mai sunt câteva zile. Se pregătește o șantajare a Parlamentului fără margini”, a conchis publicistul.

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