(P) Situații în care sunt recomandate sărurile de rehidratare

Te-ai confruntat vreodată cu oboseală după câteva ore la soare ori ai văzut la cei mici semne ca buze uscate sau apatie, după o zi agitată? Deshidratarea poate apărea rapid, mai ales la copii, vârstnici sau persoane cu boli cronice. Hidratarea corectă devine importantă în aceste cazuri, iar uneori apa nu e suficientă. Sărurile de rehidratare oferă o soluție simplă, la îndemână, pentru a corecta rapid dezechilibrele de lichide și minerale. În acest articol vei găsi câteva situații clare în care poți apela la sărurile de rehidratare, împreună cu explicații și exemple concrete.

Ce sunt sărurile de rehidratare și cum funcționează

Sărurile de rehidratare orală, cunoscute tehnic ca SRO, se prezintă sub formă de pulbere sau soluție și se amestecă cu apă. Aceste produse combină sodiu, potasiu, clor, glucoză și alte minerale, pentru a corecta rapid pierderile de electroliți cauzate de diaree, vărsături, transpirație abundentă sau efort intens. Glucoza prezentă în compoziție ajută organismul să absoarbă rapid sodiul și apa în intestin. Unele săruri de rehidratare conțin și alte elemente, cum ar fi zinc sau magneziu, care sprijină funcționarea optimă a organismului în timpul refacerii. Iată când sunt indicate sărurile de rehidratare:

Diaree la copii și adulți

Diareea duce de multe ori la pierderea rapidă a apei și a sărurilor esențiale. Acest lucru apare frecvent la copii, dar și la adulți, după consumul alimentelor alterate sau a apei nepotabile. Dacă observi scaune apoase repetate, sete puternică, gură uscată ori stare de slăbiciune, discută cu un medic. Specialiștii recomandă sărurile de rehidratare ca primă opțiune, pentru a preveni complicațiile.

Episoade ușoare de vărsături

Vărsăturile pot apărea în urma unei viroze sau indigestii. Dacă adultul sau copilul poate consuma lichide pe cale orală și starea generală este stabilă, sărurile de rehidratare ajută la prevenirea dezechilibrelor. Pentru rezultate bune, administrează soluția în cantități mici, la intervale scurte. Spre exemplu, copilului cu vărsături i se poate oferi inițial câte o linguriță la fiecare 10 minute, crescând volumul treptat, dacă tolerează.

Febra prelungită cu transpirație abundentă

O febră care persistă mai multe zile, mai ales dacă vine la pachet cu transpirație puternică, poate duce la pierdere mare de lichide și electroliți. În acest caz, organismul nu reușește să-și refacă rezervele doar cu apă simplă. Un adolescent cu gripă severă, de exemplu, care transpiră abundent, poate beneficia de sărurile de rehidratare, sub supraveghere medicală, dacă simptomele se agravează. Menține legătura cu medicul sau farmacistul, mai ales dacă febra durează, există apatie sau alte semne de deshidratare.

Persoane cu boli cronice (doar sub recomandare medicală)

Persoanele cu boli cronice precum diabet, insuficiență renală sau afecțiuni digestive au uneori nevoie suplimentară de hidratare atentă. Administrarea sărurilor de rehidratare nu se face niciodată fără sfat de la medic. Unele formule conțin potasiu sau sodiu în cantități care impun prudență. De exemplu, la o persoană cu insuficiență renală, excesul de potasiu presupune risc. Un adult cu boală renală are nevoie de dozare adaptată, iar supravegherea medicului devine esențială pentru evitarea complicațiilor.

Expunere la temperaturi ridicate sau caniculă

Stai mult la soare sau lucrezi afară, mai ales pe timpul verii? Căldura excesivă îl expune pe orice adult sau copil riscului de deshidratare. Dacă observi amețeală, crampe musculare ori senzație de slăbiciune după orele petrecute la soare, retrage-te într-un spațiu răcoros, oferă organismului timp să se refacă și consumă lichide potrivite. Folosește sărurile de rehidratare pentru a ajuta la refacerea echilibrului mineral.

Recomandări practice pentru perioada de caniculă:

Evită eforturile mari între orele 11-17.

Poartă haine deschise la culoare și pălărie.

Pregătește o sticlă cu apă cu săruri de rehidratare, pe care să o consumi treptat.

Efort fizic intens și sporturi de anduranță

Sportivii și persoanele active pierd rapid minerale prin transpirație când susțin activități intense, mai ales pe durate lungi. Exercițiile de peste o oră determină pierderi importante de sodiu și potasiu. Sportivii de performanță utilizează sărurile de rehidratare pentru a-și menține rezistența și a preîntâmpina crampele. Un exemplu: un alergător de maraton folosește SRO înainte, în timpul și după cursă pentru a sprijini hidratarea echilibrată.

Călătorii în zone cu risc crescut de deshidratare

Dacă plănuiești o călătorie într-o țară tropicală sau într-o zonă cu apă nesigură, pune în bagaj câteva plicuri de săruri de rehidratare. Poți evita astfel complicațiile date de diareea de călător sau de vărsături cauzate de schimbarea alimentației. În plus, pentru copii mici și vârstnici, medicul recomandă să existe în trusa de prim-ajutor săruri de rehidratare, folosite doar la nevoie și sub supraveghere.

Cum administrezi corect sărurile de rehidratare?

Prepară amestecul conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Utilizează doar apa recomandată (potabilă sau fiartă și răcită). Pentru copii, adaptează cantitatea după vârstă și greutate. Dacă apar vărsături, oferă soluția în cantități mici, la intervale scurte. Păstrează orice rest de soluție maximum 24 ore la frigider, apoi aruncă-l.

Este important să consulți medicul sau farmacistul înainte de utilizare, mai ales la copii, persoane în vârstă sau pacienți cu boli cronice.