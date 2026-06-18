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(P) Societatea Infrastructură S5 S.A. a intervenit pe strada Bega, la intersecția cu strada Munții Carpați, precum și pe strada Vredniciei

(P) Societatea Infrastructură S5 S.A. a intervenit pe strada Bega, la intersecția cu strada Munții Carpați, precum și pe strada Vredniciei
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Societatea Infrastructură S5 S.A. a intervenit pe strada Bega, la intersecția cu strada Munții Carpați, precum și pe strada Vredniciei, pentru executarea unor lucrări de refacere a zonelor carosabile deteriorate.

Intervențiile au avut ca obiectiv remedierea porțiunilor afectate ale carosabilului, în vederea asigurării unor condiții mai bune de circulație rutieră și a creșterii gradului de siguranță pentru participanții la trafic.

Lucrările fac parte din acțiunile punctuale derulate la nivelul comunității pentru întreținerea și îmbunătățirea infrastructurii rutiere. Astfel de intervenții vor continua în zonele în care starea carosabilului impune lucrări de reparații, în funcție de necesitățile identificate în teren.

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