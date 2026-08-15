Un grup de deținuți încarcerați la Penitenciarul Giurgiu în condiții de maximă siguranță ar fi organizat o revoltă în care doreau să atragă o parte dintre cei mai violenți pușcăriași, toți cu pedepse grele. Motivul răzmeriței se baza pe scandalul public declanșat de cazul deținutului cu probleme psihice băgat în comă de patru polițiști de penitenciare care făceau parte din grupa de intervenție rapidă a închisorii.

Condamnat la 1 an și 11 luni de detenție pentru conducere fără permis, Claudiu Ștefan Brudar era unul dintre deținuții-problemă din sistemul penitenciar, motiv pentru care, în ciuda pedepsei ușoare, trebuia ținut în condiții de maximă siguranță.

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Închis de mai multe ori, inclusiv pentru trafic de droguri, Brudar avea la activ și mai multe acte de ultraj, în condițiile în care obișnuia să-i lovească pe angajații Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) și chiar să le arunce cu urină pe haine.

Acest tip de comportament al deținutului avea să-l coste scump după ce, în august, patru luptători ai grupei de intervenție rapidă l-au bătut până i s-a oprit inima și a fost resuscitat de medici iar apoi internat la terapie intensivă.

Liderii revoltei, transferați de urgență

Povestea reținerii celor patru polițiști de penitenciare a fost intens mediatizată de toate televiziunile de știri, motiv pentru care informația a ajuns și la deținuți. Surse din cadrul ANP au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că mai mulți lideri din rândul deținuților închiși la Giurgiu s-ar fi unit și ar fi reușit, împreună, să mobilizeze un număr mare de condamnați cu pedepse grele.

Aceștia ar fi plănuit să declanșeze o revoltă de mari proporții, în timpul căreia să se baricadeze în camere, să refuze hrana, să lovească gratiile și eventual chiar să incendieze unele piese materiale textile sau piese de mobilier.

Sursele Gândul au precizat că planul acestor lideri ai deținuților ar fi fost dejucat de autorități, care au aflat precis inclusiv cine sunt persoanele care au început să mobilizeze condamnații, dintre care unii erau autori de fapte foarte grave.

Ca urmare, toți capii revoltei ar fi fost urcați în dube și transferați, urgent, la penitenciare diferite, iar răzmerița a fost înăbușită din fașă.