(P) Statistici ale mobilitatii electrice in Romania 2026

Mobilitatea electrica a devenit in ultimii ani una dintre cele mai vizibile schimbari din modul in care oamenii se deplaseaza in orasele din Romania. Daca in urma cu cativa ani bicicletele si trotinetele electrice erau considerate produse de nisa, astazi ele sunt parte din peisajul urban zilnic. In 2026, transportul electric usor continua sa creasca, sustinut de interesul pentru costuri mai mici de deplasare, mobilitate mai rapida in oras si impact redus asupra mediului.

Acest articol prezinta principalele statistici si tendinte ale mobilitatii electrice din Romania in 2026, precum si modul in care evolueaza piata de biciclete si trotinete electrice.

Cresterea mobilitatii electrice in orasele din Romania

Conform analizelor din industrie si datelor publice privind mobilitatea urbana, transportul electric personal a crescut constant in Romania in ultimii ani. In 2026, estimarile arata ca numarul utilizatorilor de vehicule electrice usoare este de cateva sute de mii la nivel national.

Cele mai multe utilizari sunt inregistrate in marile orase:

Bucuresti

Cluj-Napoca

Timisoara

Iasi

Brasov

In aceste orase, trotinetele si bicicletele electrice sunt folosite zilnic pentru deplasari scurte, de obicei intre 2 si 8 kilometri. Pentru multi utilizatori, ele au devenit o alternativa la masina personala sau la transportul public aglomerat.

Un factor important in cresterea utilizarii este infrastructura urbana. Aparitia pistelor de biciclete, dar si interesul pentru mobilitate sustenabila, au contribuit la adoptarea mai rapida a vehiculelor electrice usoare.

Statistici relevante pentru mobilitatea electrica in 2026

In 2026, cateva statistici ilustreaza clar evolutia mobilitatii electrice in Romania:

peste 35% dintre utilizatorii urbani au folosit cel putin o data o trotinetă electrica

peste 20% dintre navetistii din marile orase iau in calcul achizitia unei biciclete electrice

aproximativ 60% dintre utilizatori folosesc trotinetele electrice pentru deplasari zilnice la serviciu sau facultate

autonomia medie a trotinetelor electrice vandute in Romania este intre 30 si 60 km

Aceste cifre arata ca mobilitatea electrica nu mai este doar o tendinta temporara, ci o solutie practica pentru deplasarile urbane.

De ce aleg romanii transportul electric?

Exista mai multe motive pentru care tot mai multi romani aleg trotinete sau biciclete electrice.

Costuri de utilizare reduse

Costul de incarcare al unei baterii este foarte mic comparativ cu combustibilul unei masini. In multe cazuri, o incarcare completa costa sub 2 lei si poate oferi o autonomie de zeci de kilometri.

Mobilitate rapida in oras

In traficul urban aglomerat, vehiculele electrice usoare pot fi mai rapide decat masina. Utilizatorii pot evita blocajele si pot ajunge mai usor la destinatie.

Intretinere simpla

Bicicletele si trotinetele electrice au mai putine componente mecanice complexe decat alte vehicule, ceea ce inseamna costuri mai mici de intretinere.

Impact redus asupra mediului

Un alt motiv important este impactul asupra mediului. Vehiculele electrice nu emit noxe in timpul utilizarii, ceea ce contribuie la reducerea poluarii in orase.

Evolutia pietei de trotinete si biciclete electrice

Piata de vehicule electrice usoare din Romania a crescut constant in ultimii ani. Daca in perioada 2018–2019 oferta era limitata, in 2026 exista sute de modele disponibile, de la variante entry-level pana la modele premium.

Un aspect important este diversificarea produselor. Astazi exista trotinete electrice pentru:

deplasari urbane zilnice

drumuri mai lungi

teren accidentat

utilizare intensiva pentru livrari

In acelasi timp, bicicletele electrice sunt din ce in ce mai populare pentru naveta, dar si pentru activitati recreative sau turistice.

Pe masura ce piata a crescut, preturile au devenit mai accesibile, iar utilizatorii pot gasi mai usor modele potrivite pentru bugetul lor.

Pentru cei care cauta modele accesibile, exista si variante de trotinete electrice ieftine care ofera autonomie buna si caracteristici potrivite pentru utilizarea zilnica in oras.

Rolul experientei si al service-ului in alegerea unui vehicul electric

Un aspect tot mai important pentru utilizatori este service-ul si suportul tehnic. Spre deosebire de alte produse electronice, trotinetele si bicicletele electrice necesita uneori mentenanta sau reparatii.

Din acest motiv, multi cumparatori prefera magazinele specializate, care pot oferi:

consultanta la alegerea produsului

piese de schimb

service dedicat

Experienta in domeniu devine astfel un factor important atunci cand utilizatorii aleg de unde sa cumpere un vehicul electric.

Tendinte pentru mobilitatea electrica in urmatorii ani

Analizand evolutia pietei din ultimii ani, cateva tendinte devin evidente pentru perioada urmatoare.

Autonomie mai mare

Producatorii investesc constant in tehnologii pentru baterii mai eficiente. In urmatorii ani este de asteptat ca autonomia medie a trotinetelor electrice sa creasca semnificativ.

Cresterea infrastructurii

Tot mai multe orase investesc in piste pentru biciclete si infrastructura dedicata mobilitatii alternative. Acest lucru va face utilizarea vehiculelor electrice mai sigura si mai atractiva.

Integrarea cu transportul public

Un alt trend este combinarea mobilitatii electrice cu transportul public. Multi utilizatori folosesc trotinete sau biciclete electrice pentru a ajunge la statii de metrou sau autobuz.

Cresterea interesului pentru mobilitate sustenabila

Pe masura ce preocuparile legate de mediu devin mai importante, transportul electric usor este vazut ca o solutie eficienta pentru reducerea poluarii urbane.

Concluzie

Mobilitatea electrica continua sa se dezvolte rapid in Romania in 2026. Trotinetele si bicicletele electrice nu mai sunt doar o tendinta, ci o parte importanta a modului in care oamenii se deplaseaza in orase.

Statisticile arata o crestere constanta a utilizatorilor si o adoptare tot mai mare a transportului electric pentru deplasarile zilnice. In acelasi timp, evolutia tehnologiei si dezvoltarea infrastructurii vor sustine aceasta transformare in anii urmatori.

Experienta magazinelor specializate, joaca un rol important in educarea utilizatorilor si in dezvoltarea unei piete mature pentru vehicule electrice usoare in Romania.