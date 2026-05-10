Războiul a trimis mullahii în mediul online. Parlamentul iranian se reunește acum prin videoconferință, pentru prima dată de la începutul războiului

Parlamentul iranian s-a reunit duminică în prima sa sesiune plenară de la începutul conflictului cu Statele Unite și Israel sub forma unei videoconferințe, a declarat purtătorul de cuvânt al prezidiului parlamentului, Abbas Goudarzi, scrie Iran International. Tranziția către mediul online a fost luată ca măsură de precauție în contextul stării de război.

Principalul punct de pe ordinea de zi a întâlnirii a fost inflația galopantă. Creșterea recentă a prețurilor după război a devenit una dintre principalele îngrijorări ale populației, a spus Abbas Goudarzi, parlamentarul care a anunțat ședința online. Chiar și înainte de războiul cu SUA, inflația a fost motivul care a declanșat protestele masive împotriva regimului la începutul anului. Potrivit datelor Fondului Monetar Internațional, rata inflației din Iran din acest moment este de aproximativ 70%.

Parlamentul iranian nu s-a mai reunit de la începutul războiului, iar sesiunea anunțată este prima de la 28 februarie, când loviturile Statelor Unite și Israelului l-au ucis pe atunci „liderul suprem” Ali Khamenei. Deși parlamentarii se tem de amenințările la adresa securității, armistițiul fragil dintre regimul iranian și Statele Unite pare să rămână deocamdată în vigoare, iar Washingtonul așteaptă reacția Iranului la propunerea de pace.

Blocada navală a SUA afectează economia Iranului

În prezent, Statele Unite speră ca blocada navală impusă în Strâmtoarea Ormuz să forțeze Iranul să vină la masa negocierilor. Washingtonul este de părere că inflația galopantă și deteriorarea nivelului de trai sunt unelte care pot genera nemulțumiri în rândul populației, aș acum s-a întâmplat la începutul anului, ceea ce ar putea forța regimul de la Teheran să facă concesii politice pentru a evita instabilitatea internă.

