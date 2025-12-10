(P) Succesiunile în 2026: cum tehnologia simplifică procedurile pentru familii și elimină birocrația inutilă

Pierderea unei persoane apropiate este un moment dificil, adesea agravat de perspectiva unui labirint birocratic. Imaginea tradițională a succesiunii – cozi la ghișee, dosare cu șină și luni de incertitudine – începe însă să se schimbe.

În 2026, tehnologia nu înlocuiește factorul uman, ci îi oferă unui avocat succesiune Bucuresti instrumentele necesare pentru a prelua povara administrativă de pe umerii familiei.

Digitalizarea permite acum rezolvarea rapidă a unor etape care, în trecut, blocau procesul cu săptămânile. Iată cum noile instrumente juridice și digitale influențează direct viața moștenitorilor.

Succesiunea de la distanță: soluția pentru românii din diaspora

Un aspect profund uman și frecvent întâlnit este situația moștenitorilor care nu locuiesc în localitatea defunctului sau sunt plecați în străinătate. Pentru aceștia, costurile deplasării și timpul pierdut erau obstacole majore.

Astăzi, comunicarea digitală securizată și procedurile notariale modernizate permit avocatului să gestioneze procedura aproape integral fără prezența fizică a clientului.

Procedura: Prin intermediul mandatului avocațial (o împuternicire care se poate discuta și pregăti electronic), avocatul poate reprezenta moștenitorul în fața notarului, la ANAF și la direcțiile de taxe locale.

Beneficiul: Moștenitorul este ținut la curent în timp real, prin mijloace electronice, evitând traumele emoționale și cheltuielile logistice, în timp ce procedura legală curge neîntrerupt.

Siguranța actelor: verificarea testamentelor în registrele naționale

Una dintre cele mai mari temeri ale familiilor este apariția ulterioară a unui testament necunoscut sau a unor creditori ascunși. Tehnologia a adus rigoare și liniște în acest proces.

Avocații au acum acces, prin intermediul procedurilor notariale, la registrele unice naționale (sistemul INFONOT). Verificarea în Registrul Național Notarial de Evidență a Liberalităților (RNNEL) se face rapid și oferă certitudine: știm sigur dacă defunctul a lăsat sau nu un testament autentic oriunde în țară. Această transparență digitală elimină suspiciunile dintre rude și asigură că partajul se face pe baze legale solide, prevenind litigii care ar putea destrăma familii.

Deblocarea rapidă a istoricului de proprietate și fiscal

În trecut, obținerea unui simplu istoric de rol fiscal sau a unui extras de carte funciară putea dura săptămâni, timp în care succesiunea stagna. Acum, interconectarea bazelor de date (precum sistemul e-Terra al ANCPI și platformele digitale ale administrațiilor locale gen PatrimVen) permite avocaților să obțină informații critice mult mai rapid.

De ce este vital: Putem verifica rapid dacă imobilele defunctului au sarcinile achitate sau dacă există ipoteci uitate. Conform Codului de Procedură Fiscală, datoriile către stat trebuie cunoscute exact înainte de transferul proprietății. Această verificare digitală protejează moștenitorii de surpriza preluării unor datorii fiscale neștiute odată cu activul moștenirii.

Digitalizarea procedurilor succesorale nu înseamnă dezumanizare, ci eficiență. Rolul avocatului rămâne acela de a oferi empatie și strategie legală, însă acum are la dispoziție instrumente care elimină timpii morți. Într-o perioadă marcată de doliu, cel mai mare ajutor pe care îl poate oferi un specialist este preluarea completă a stresului birocratic, transformând un proces complicat într-o procedură clară, sigură și rapidă.