Prima pagină » Diverse » (P) Top 7 greșeli pe care le poți face atunci când alegi piesele de schimb pentru mașină

14 nov. 2025, 10:14, Diverse
Întreținerea unei mașini nu este doar o chestiune de confort, ci și de siguranță. Fie că este vorba despre plăcuțe de frână, filtre, amortizoare sau elemente de caroserie, alegerea pieselor de schimb potrivite face diferența între un vehicul care funcționează impecabil și unul care devine o sursă constantă de probleme. Totuși, mulți șoferi, fie din grabă, fie din dorința de a economisi, fac anumite greșeli frecvente atunci când cumpără piese auto. Aceste erori pot duce la costuri suplimentare, uzură prematură și chiar riscuri privind siguranța.

Hai să vedem împreună cele mai comune 7 greșeli pe care le poți face atunci când alegi piesele de schimb pentru mașina ta și cum le poți evita.

Alegi piesele doar după preț

Cea mai frecventă greșeală este aceea de a alege piesele strict în funcție de preț. Este tentant să optezi pentru varianta cea mai ieftină, mai ales când diferența pare minoră – însă, în realitate, calitatea pieselor auto, indiferent că este vorba despre placute de frana sau amortizoare, influențează direct performanța și durata de viață a mașinii. Piesele contrafăcute sau de calitate inferioară pot părea o afacere bună pe termen scurt, dar, în timp, pot cauza daune costisitoare.

Sfat: compară prețul, dar și proveniența, marca, certificările și recenziile produsului. Alege mereu piese de schimb originale, de exemplu, placute de frana Logan, sau echivalente omologate.

Ignori codul OEM

Fiecare piesă a mașinii tale are un cod unic – codul OEM (Original Equipment Manufacturer). Acesta garantează compatibilitatea perfectă între piesă și vehicul. Mulți șoferi aleg piese „după ureche”, pe baza denumirii generale, de exemplu, „filtru aer Logan” ori „amortizor Golf”, fără să verifice codul exact. Rezultatul? O piesă care pare potrivită, dar, de fapt, nu este și care poate să afecteze performanța, montajul și chiar siguranța.

Sfat: înainte de a comanda online, caută codul OEM al piesei originale (îl găsești pe piesa veche, în manualul mașinii sau printr-un furnizor autorizat).

Nu acorzi atenție compatibilității tehnice

Două mașini cu același model pot avea diferențe semnificative în funcție de anul de fabricație, motorizare, transmisie sau versiune. De aceea, compatibilitatea tehnică este esențială. De exemplu, placutele de frana Logan din 2010 pot fi complet diferite de cele pentru un Logan din 2020. O piesă „asemănătoare” nu înseamnă automat o piesă potrivită.

Sfat: introdu exact datele mașinii (an, motor, tip combustibil, transmisie) atunci când cauți piese online. Magazinele serioase oferă filtre de selecție precise pentru a evita erorile.

Cumperi piese de la surse nesigure

Internetul este plin de magazine și anunțuri cu „piese originale la preț de mic”. Din păcate, multe dintre acestea vând piese contrafăcute sau necertificate. Aceste produse pot avea ambalaje care imită originalul, dar performanțele lor sunt inferioare: materialele nu rezistă la temperaturi, presiuni sau vibrații reale, iar montarea lor poate afecta întregul sistem al mașinii.

Sfat: cumpără doar de la furnizori autorizați, cu recenzii bune și garanție clară. Evită site-urile obscure, marketplace-urile fără transparență sau anunțurile din surse neoficiale.

Neglijezi recomandările producătorului

Producătorul mașinii tale știe cel mai bine ce piese și specificații sunt potrivite pentru modelul tău. Ignorarea manualului tehnic sau a recomandărilor de service este o greșeală des întâlnită, mai ales în cazul pieselor sensibile – cum ar fi uleiurile, lichidele de frână sau filtrele.

Sfat: respectă indicațiile din manualul de întreținere, inclusiv intervalele de schimb. Piesele de calitate, montate la momentul potrivit îți pot prelungi durata de viață a mașinii cu ani buni.

Lipsa de atenție la montaj

Chiar și cea mai bună piesă nu își va face treaba dacă este montată greșit. Multe persoane aleg să înlocuiască singure anumite piese, fără a avea cunoștințele tehnice necesare. De exemplu, un filtru de aer montat greșit poate permite trecerea impurităților în motor, iar un amortizor montat necorespunzător poate afecta stabilitatea mașinii.

Sfat: dacă nu ești sigur de montaj, apelează la un mecanic autorizat. Costul manoperei este mic în comparație cu riscurile pe care ți le asumi dacă greșești.

Ignori semnalele de uzură ale altor componente

Atunci când o piesă se deteriorează, este posibil ca alte componente din jur să fi fost afectate. De exemplu, dacă schimbi doar plăcuțele de frână, dar nu verifici și discurile, noua piesă se va uza prematur. La fel, schimbarea unui rulment fără verificarea butucului poate duce la vibrații și uzură accelerată.

Sfat: când înlocuiești o piesă, cere verificarea întregului sistem. De multe ori, este mai eficient să schimbi ansamblul complet decât să înlocuiești doar o componentă.

Alegerea pieselor de schimb nu este o simplă achiziție, este o investiție în siguranța, performanța și durabilitatea mașinii tale. Cele mai mari greșeli apar atunci când graba, prețul sau lipsa de informație înlocuiesc atenția și documentarea. O mașină întreținută corect înseamnă cheltuieli mai mici, siguranță sporită și o experiență de condus mai plăcută – zi de zi.

Sursa foto: Freepik.com

