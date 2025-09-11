Prima pagină » Diverse » (P) Top 8 combinații cool cu trening pentru un look casual

11 sept. 2025, 15:25, Diverse
În ultimii ani, treningul a devenit mult mai prezent în ținutele de zi cu zi. Nu mai vezi aceste piese doar în sala de sport, ci și la cafenele, plimbări prin parc sau întâlniri cu prietenii. Simplitatea și comoditatea lui te ajută să construiești ținute interesante cu minimum de efort. Dacă vrei să aduci un aer nou garderobei tale, mai jos vei găsi câteva idei de combinații care pun în valoare treningul și evidențiază stilul tău propriu, indiferent dacă preferi hainele supradimensionate, minimalismul sau accentele moderne.

1. Trening + tricou simplu + pantofi sport

O ținută rapidă și mereu actuală: asortează un trening cu un tricou într-o culoare neutră (alb, gri sau negru) și pantofi sport comozi. Poți adăuga o geacă cu o culoare intensă sau o șapcă atunci când vrei o pată de culoare. În zilele aglomerate, vei aprecia cât de rapid te pregătești și cât de bine te simți purtând această combinație.

2. Trening + hanorac supradimensionat + adidași chunky

Dacă apreciezi look-urile urbane, construiește-ți outfitul în jurul unui hanorac oversized, preferabil cu imprimeu sau logo vizibil. Poartă-l peste trening și adaugă încălțăminte chunky, cu talpă masivă. Outfitul rezonează cu stilurile de pe stradă din marile orașe.

3. Trening catifea + sacou + botine cu toc

O opțiune diferită, ideală când vrei să ieși în evidență: îmbracă un trening din catifea, completează-l cu un sacou bine croit și botine cu toc gros. Acest mix funcționează la întâlniri relaxate sau evenimente creative. Dacă adaugi un ceas discret și câteva bijuterii simple, ții totul în zona casual-elegant. Poți adapta acest look pe nuanțe de bej sau albastru prăfuit pentru un aer proaspăt.

4. Trening + jachetă denim + sandale sport

În zilele călduroase, alege un trening ușor sau cu pantaloni scurți și combină-l cu o jachetă din denim deschis și sandale sport. Acest mix respira energie și e perfect la ieșirile de vară. Un exemplu simplu: poartă un trening cu imprimeuri color block și accesorizează cu ochelari de soare și o geantă mini. Îți oferă confort și arată bine în pozele de pe social media.

5. Trening + crop top + accesorii de vară

Găsește inspirație în stilurile de festival: alege un trening lejer, un crop top într-o nuanță vibrantă și accesorii precum pălării bucket sau ochelari de soare cu rame statement. Această combinație merge perfect la plimbări, festivaluri sau picnicuri. Nu ezita să combini imprimeuri sau să te joci cu nuanțe pastel pentru și mai multă energie.

6. Trening + tricou polo + sneakers retro

Dacă vrei să adaptezi treningul la un look sporty-chic, folosește un tricou polo simplu și sneakers cu design retro. Ai libertate să alegi între culori neutre sau accente intense. De exemplu, un trening bej cu pantofi colorați schimbă atmosfera generală a outfitului.

7. Trening + bluză mulată + mocasini

Transformă rapid un trening într-o ținută casual adăugând o bluză mulată, nude sau în culori pastel, alături de mocasini bine aleși. Accesorizează discret cu cercei mici sau o geantă minimalistă. Acest mix funcționează bine la job, dacă mediul este relaxat, sau la o ieșire în oraș.

8. Trening + pulover oversized + ghete simple

În sezonul rece, o alegere inspirată este să combini un trening cu un pulover supradimensionat și ghete fără detalii stridente. Dacă vrei, poți purta și o cămașă sub pulover. Astfel aduci texturi în ținută, iar aspectul general rămâne lejer și actual.

Treningul nu mai este doar un simbol al confortului, ci a devenit o piesă de bază în garderoba modernă. Cu puțină creativitate, poți transforma acest articol vestimentar într-o declarație de stil personal. Fie că alegi o abordare minimală cu tonuri neutre sau te aventurezi să încerci nuanțe îndrăznețe, important este să îți exprimi personalitatea și să te simți încrezător în alegerile tale vestimentare.

