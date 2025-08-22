Prima pagină » Diverse » (P) Top destinații europene pentru iubitorii de distracție

22 aug. 2025, 14:47, Diverse
Iti place sa calatoresti? Vrei sa te distrezi la maxim atunci cand pleci intr-o calatorie in Europa? In cazul asta, ai ajuns fix unde trebuie. In cele ce urmeaza, vom vedea care sunt cele mai bune destinatii pentru iubitorii de distractie, incepand de la petreceri, shopping si pana la jocuri de noroc.

Monaco – pentru iunitorii de jocuri de noroc

Cred ca nu mai este un secret pentru nimeni ca Monaco este adesea asociat cu viata opulenta, vedetele si jocurile de noroc.

Da, jocurile de noroc pentru ca in Monaco se afla probabil unul dintre cele mai populare cazinouri din lume si anume Casino de Monte Carlo. In acest cazino iti poti incerca norocul la aparate cu sloturi video, dar si la jocuri de casino live precum ruleta sau blackjack. Si nu te gandi ca trebuie sa ai munti de bani pentru a juca la Casino de Monte Carlo. Iar daca vrei sa vezi si care sunt variantele de joc online, poti vedea clasamentul celor mai bune cazinouri online unde iti poti incerca norocul inainte de a ajunge la Monaco.

Insa Monaco nu se rezuma doar la cazinouri. Asa cum am spus deja, orasul este recunoscut pentru eleganta sa ce include restaurante de lux sau iahturi ale unor vedete de renume mondial.

Ibiza – paradisul petrecaretilor

Ibiza este fara dar si poate una dintre cele mai bune destinatii pentru cei care vor sa petreaca. In fiecare an vin milioane de turisti care vor sa sa se distreze in unele dintre cele mai populare cluburi din lume si anume Hi Ibiza sau Ushuaia. In aceste doua cluburi isi au rezidenta unii dintre cei mai populari DJ din lume si anume Armin van Buuren, Martin Garrix, David Guetta sau Dimitri Vegas si Like Mike.

In Ibiza insa ai mult mai multe optiuni de distractie, nu doar cluburile de muzica house si techno. Daca vrei sa stai la soare, te poti relaxa pe plajele cu ape cristaline sau te poti duce la o petrecere pe barca.

Amsterdam – orasul perfect pentru iubitorii de libertate

Amsterdam este orasul care mie mi-a ramas in suflet. Am vizitat acest oras prima oara in anul 2022 atunci cand am venit cu locul de munca. Am ramas uimit de ce am gasit acolo, departe de agitatia din Bucuresti: masini putine, oameni relaxati si aer curat.

Foarte probabil, cea mai mare atractie din Amsterdam este Red Light District. Recunosc ca si eu, atunci cand m-am dat jos din tren in Gara Centrala, primul lucru pe care l-am facut a fost sa caut pe harta unde se afla acest loc. Nu doar pentru peisajul ultra cunoscut, ci si pentru cafenelele si restaurantele de-a lungul canalului care traverseaza Red Light District.

In Amsterdam poti sa faci ce vrei. Gasesti o multime de baruri, puburi, locuri underground unde iti poti face o multime de prieteni. Sunt de parere ca olandezii sunt printre cei mai prietenosi oameni, iar acest lucru mi s-a demonstrat si in vizita mea de acolo. Nimeni nu te judeca pentru cum arati sau ce haine porti.

Pe langa toate acestea, Amsterdam este un oras plin de muzee, galerii de arta si evenimente culturale. Doar in jurul acestui oras ai peste 4 festivale de muzica in fiecare vara. Iar una din atractiile principale este Heineken Experience, unde vizitezi fosta fabrica de bere din centrul orasului.

Barcelona – perfect pentru iubitorii de festivaluri si arta

Barcelona este cunoscut pentru festivale de muzica precum Primavera Sound sau Sonar, locul unde se aduna unii dintre cei mai in voga artisti ai momentului. De exemplu, la Sonar 2025 a participat Skrillex, Peggy Gou sau Armin van Buuren.

Insa pe langa muzica, Barcelona atrage si prin arhitectura si arta urbana. Aici poti vizita cele mai importante creatii ale lui Antoni Gaudi, inclusiv La Sagrada Familia, Casa Mila sau Casa Vincens.

Iar daca iti place soarele, te poti relaxa pe plajele din Barcelona sau chiar pe San Sebastia, cea mai buna plaja conform opiniilor de pe internet.

Mykonos – insula iubitorilor de plaja si lux

Mykonos este fara dar si poate una dintre cele mai bune insule grecesti in ceea ce priveste plaja si luxul. In ultimii ani de zile, cluburi precum Nammos sau Scorpios au atras o gramada de vedete internationale. Aici, petrecerile incep devreme, inca de pe timpul zilei si se opresc abia la rasarit.

De-a lungul timpului, personalitati precum Beyonce, Jay-Z, Kim Kardashian, Travis Scott sau Erliing Haaland s-au distrat pe probabil cea mai luxoasa insula greceasca.

Mykonos este insa si despre plaje spectaculoase cu ape turcoaz. Asadar, daca vrei sa imbini plaja cu petrecerile si rafinamentul, atunci Mykonos este cu siguranta o alegere potrivita.

Londra – ideal pentru iubitorii de shopping

Londra este considerata de foarte multi capitala modei si a shoppingului. Principalul eveniment de moda, London Fashion Week, are loc de 2 ori pe an, in februarie si septembrie. In cadrul acestui eveniment, creatori de moda britanici si internationali aduc in atentia publicului ultimele creatii in materie de moda.

Londra nu se rezuma insa doar la shopping. Daca vrei sa traiesti experiente culinare, te poti duce in Camden Market, o locatie extrem de populara printre localnici si turisti. Aici gasesti de toate, incepand de la obiecte de artizanat, haine, carti si pana la mancare stradala.

 

