Strat consistent de zăpadă în mai multe zone din țară. Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul. „Predomină ninsorile”

Vremea se încălzește ușor în a doua zi din an, însă la munte va ninge și se va depune strat consistent de zăpadă. Totodată, potrivit ANM, o atenționare cod galben de vânt puternic valabilă pentru Carpații Occidentali și Orientali este în vigoare până la ora 20:00.

Meteorologii ANM, au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, cum va fi vremea în cea de-a doua zi a anului. Temperaturile cresc ușor și ajung la 9 grade, însă, la munte, ninge viscolit.

„Valori de temperatură pe parcursul acestei zile în creștere față de cele de ieri și se vor situa în jurul mediilor multianuale ale perioadei.

Cu alte cuvinte, temperaturi maxime, în general, între 1 și 9 grade. Vor fi înnorări în jumătatea nord-vestică a țării și înnorări temporare în restul teritoriului. Aria precipitațiilor se va extinde treptat în vest, centru și nord-vest, precum și în toate zonele montane și submontane.

Local vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat. La munte vor predomina ninsorile și, îndeosebi, în Carpații Occidental se va depune strat consistent de zăpadă, cu grosimi, în general, de 10-15 centimetri. În Banat, Crișana și pe arii restrânse în Oltenia și Muntenia vor fi precipitații mixte.

Și în Maramureș și Transilvania vor fi, mai ales, ninsori și lapoviță, cu depunere de strat de zăpadă. Pe alocuri se va forma polei. Vor fi intensificări de vânt la munte, cu rafale de 70-90 km pe oră, iar la peste 1.700 m altitudine, rafalele vor atinge 90-100 km pe oră. Ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

Intensificări de vânt, local și temporal, vor fi și în zonele joase de relief din vest, centru și est, dar cu viteze mai mici, în general, de 40-50 km pe oră”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu.

Cum va fi vremea în Capitală

În Capitală, temperaturile cresc ușor și ajung la 8 grade.

„În București, o încălzire a vremii față de ziua de ieri, cu o maximă de 7-8 grade. Cer variabil, cu înnorări seara și noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat”, potrivit ANM.

