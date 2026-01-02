Prima pagină » Actualitate » Dronele ruseşti pare că s-au mutat la graniţa cu România. RO-Alert a semnalat o nouă prezenţă în zonă a dispozitivelor de atac

Dronele ruseşti pare că s-au mutat la graniţa cu România. RO-Alert a semnalat o nouă prezenţă în zonă a dispozitivelor de atac

Luiza Dobrescu
02 ian. 2026, 12:38, Actualitate
Autoritățile au emis vineri un nou mesaj Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, după ce au fost detectate drone la granița cu România. Cei de la ISU Tulcea transmit că, în jurul orei 12.00, IGSU a anunţat prezenţa acestora prin sistemul RO-ALERT către populația din zona de nord a județului Tulcea.

Avertizarea vizează riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Populația este sfătuită să ia măsuri minime de siguranță: adăpostirea și respectarea indicațiilor autorităților, în funcție de evoluția situației.

„Decizia transmiterii mesajului RO-ALERT a fost luată în urma unei informări primite de la Statul Major al Forțelor Aeriene, care, prin mijloacele proprii de supraveghere, a detectat existența unor ținte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România și Ucraina”, arată ISU Tulcea.

Și joi au avut loc noi atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. MApN a anunțat că două avioane F-16 de la Fetești au monitorizat zona de frontieră.

Ceva mai târziu, Ministerul Apărării a transmis un comunicat prin care confirmă episodul.

„Vineri, 2 ianuarie, Sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării Naționale a identificat drone aeriene lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre aflate în proximitatea frontierei cu România.

În jurul orei 11.50, două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea.

 La ora 12.00, populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert.  Starea de alertă a încetat la ora 12.22. Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național”, a transmis MApN.

