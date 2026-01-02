Prima pagină » Actualitate » Cum arată viața oamenilor care nu au certificat de naștere. Milioane de oameni din toată lumea au statut de „apatrid”

02 ian. 2026, 12:16, Actualitate
Mulți oameni consideră că certificatul sau alte documente oficiale reprezintă ceva de la sine înțeles care sunt ascunse într-un sertar și rar folosite. Pentru cei care nu le au, acest lucru poate să ducă la o viață trăită în umbră sau la o existență incertă.

Se consideră că situația aceasta afectează milioane de oameni din întreaga lume, descriși ca fiind apatrizi, iar Arnold Ncube, un sud-african în vârstă de 25 de ani, este unul dintre ei.

Pentru că nu are documente emise de stat, își câștigă existența prin spălarea mașinilor de pe străduțele din spatele localității Thembisa, lângă Johannesburg.

S-a născut în Johannesburg, iar tatăl lui este sud-african, iar asta îl face eligibil pentru cetățenie. Când a încercat să se înscrie la școala secundară, și-a dat seama că nu avea certificat de naștere.

„Nu poți să aplici pentru un loc de muncă decent”

Pentru că a fost abandonat de părinți, tatăl a plecat înainte ca el să se nască, iar mama când avea 14 ani, nu a putut să își dovedească statutul.

„Este un lucru dureros”, spune el. „Practic ești invizibil. Nu exiști. E ca și cum ai trăi în umbră. Nu ai cont bancar, nu poți aplica pentru un loc de muncă decent din care să-ți câștigi existența.”

El adaugă că încearcă să rămână pozitiv, dar a fost greu.

„Când îi văd pe cei de vârsta mea, ei au terminat școala deja. În timp ce eu nu am putut continua studiile. E mult prea greu. Depresia mi-a fost cândva prietenă.”

Arnold este unul dintre cei aproximativ 10.000 de apatrizi care trăiesc în Africa de Sud și care, deși s-au născut acolo, se luptă să își dovedească naționalitatea pentru a avea acces la serviciile publice.

Nu există statistici oficiale disponibile despre apatrizii din această țară, deoarece aceștia tind să „cadă printre crăpături”. Prin urmare, cifrele se bazează pe estimări ale unor organizații precum agenția ONU pentru refugiați (UNHCR) și organizații pentru drepturile civile.

Ce înseamnă apatrid

Fără cetățenie, persoanele apatride nu pot obține documente și întâmpină dificultăți în accesarea nevoilor de bază, inclusiv educația și asistența medicală.

O persoană apatridă:

  • nu are acte de identitate sau pașaport
  • nu poate vota
  • nu are acces ușor la educație, servicii medicale sau un loc de muncă legal
  • poate avea dificultăți în a călători sau chiar în a dovedi cine este

