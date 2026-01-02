Radu Miruţă a aprobat misiuni de transport răniţi în explozia din Elveţia. De anul acesta, va prevedea şi bani în buget pentru situaţii neprevăzute

Ministerul Apărării ajută cu transportul la spital al românilor răniţi în explozia din Elveţia, din prima zi din an. Ministrul Radu Miruţă spune că au fost aprobate două astfel de misiuni, la care se adaugă încă una din ziua precedentă.

„Armata ajută fără a sta pe gânduri, fără a întreba cine plătește cheltuielile” spune ministrul Miruţă referitor la misiunile aprobate pentru transporturilor răniţilor români în explozia din Crans-Montana, către spitale.

„Zilele acestea a fost din nou solicitat sprijinul Armatei pentru misiuni umanitare. Și da, Armata ajută fără a sta pe gânduri, fără a întreba cine plătește cheltuielile, sau dacă au fost ori nu prevăzuți bani în buget. Voi regla aceste aspecte în bugetul anului 2026. Pentru că dincolo de grade și funcții, Armata înseamnă oameni. Pentru că viața nu alege între bogat și sărac, între ministru și portar, între „pilos” și omul nimănui. Și da, eu cred că asta trebuie să facem atunci când putem. De aceea nu am stat nicio secundă pe gânduri când am aprobat aceste zboruri”, scrie ministrul, vineri, pe facebook.

Acesta mai spune că o aeromnavă militară românească a plecat în Belgia să ducă şi să aducă pacienţi cu arsuri.

„Astăzi, o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat din Baza 90 Transport Aerian Otopeni pe ruta Otopeni – Craiova – Bruxelles (Belgia), pentru transportul unui pacient cu arsuri, urmând ca la întoarcere să aducă doi pacienți tratați în spitalele din Bruxelles; Tot astăzi, in urma deciziei CNSU, este pregătită o altă aeronavă care va decola spre Lausanne, de unde va transporta către spitale din Paris șase tineri cu arsuri grave, răniți în incendiul de ieri noapte din Elveția, ca parte a sprijinului internațional pe care România îl acordă Elveției în această situație. Aceste două misiuni se adaugă zborului efectuat acum trei zile tot de Armata Română, prin care pacienți români cu arsuri grave au fost transferați în Belgia. Când cineva are nevoie, nu întrebi „de ce” sau „cât costă”. Acționezi. Iar Armata României face exact asta. Pentru că în astfel de momente nu mai există granițe, bugete sau funcții. Există doar oameni care îi ajută pe alți oameni”, a mai spus Radu Miruţă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

România oferă sprijin Elveției după tragedia din Crans-Montana. Arafat: ”Oferim transport medical şi putem folosi avioane militare cu echipă SMURD”

Un pacient cu arsuri este transportat în Belgia cu un avion al Armatei Române