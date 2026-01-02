Prima pagină » Tradiții Românești » Prima săptămână din ianuarie, decisivă în tradiția populară pentru evoluția financiară a întregului an. Unde greșim 

Prima săptămână din ianuarie, decisivă în tradiția populară pentru evoluția financiară a întregului an. Unde greșim 

02 ian. 2026, 12:20, Tradiții Românești
Prima săptămână din ianuarie, decisivă în tradiția populară pentru evoluția financiară a întregului an. Unde greșim 

Prima săptămână din ianuarie ocupă un loc special în credințele populare românești. Nu este privită doar ca o continuare a sărbătorilor de iarnă, ci ca o perioadă-cheie în care se stabilește echilibrul material și emoțional pentru întregul an. În mentalitatea veche, aceste zile funcționează ca un început simbolic, iar tot ceea ce se întâmplă atunci se reflectă, într-o formă sau alta, în lunile următoare, publică BZI.

Bătrânii satelor spuneau că începutul anului are puterea de a multiplica gesturile mici. O faptă bună aduce spor, iar o neglijență aparent banală poate atrage lipsuri și pierderi. Din acest motiv, prima săptămână din ianuarie era tratată cu prudență, cumpătare și atenție la detalii.

Greșeala făcută de mii de români la început de an

În credința tradițională, începutul anului este comparat cu o matriță energetică. Modul în care începe anul este perceput ca un tipar care se va repeta. Oamenii erau atenți la felul în care vorbesc, la ce cheltuiesc și la cum își gestionează bunurile, tocmai pentru a nu transmite simbolic ideea de pierdere sau risipă.

Prima săptămână din ianuarie nu era dedicată muncii excesive sau cheltuielilor impulsive, ci stabilității. Se considera că liniștea, ordinea și respectul față de ce ai sunt esențiale pentru un an echilibrat.

Cea mai frecventă greșeală asociată cu prima săptămână din ianuarie este rămânerea fără bani în portofel sau aruncarea banilor mărunți. Tradiția populară spune că un portofel gol la început de an simbolizează lipsa și atrage cheltuieli neprevăzute, blocaje financiare și pierderi repetate.

Mulți români consideră că monedele sau sumele mici nu au valoare reală și le tratează cu indiferență. În credința veche, acest gest este interpretat ca lipsă de respect față de spor și față de munca depusă pentru a câștiga bani.

Portofelul nu este privit doar ca un obiect practic, ci ca un simbol al relației personale cu banii. Tradiția spune că felul în care îți porți banii la început de an reflectă modul în care vei fi susținut financiar pe parcursul lui.

Un portofel gol sau dezordonat în primele zile din ianuarie este asociat cu instabilitate și risipă. În schimb, păstrarea unei monede sau a unei bancnote, indiferent de valoare, este văzută ca un semn de continuitate și respect față de prosperitate.

Alte obiceiuri considerate riscante în prima săptămână din ianuarie

Pe lângă greșeala legată de bani, tradiția populară mai menționează și alte gesturi care pot atrage pierderi. Aruncarea obiectelor din casă este asociată cu alungarea sporului. Plângerile constante legate de lipsuri sunt considerate o invitație pentru probleme financiare. Împrumuturile sau datoriile făcute la început de an sunt văzute ca un transfer simbolic al norocului personal.

  • Certurile, mai ales cele legate de bani, sunt evitate, deoarece se crede că tensiunile din primele zile pot marca întregul an.
  • Pentru a evita pierderile, tradiția spune că este suficient un gest simplu. Păstrarea intenționată a unei monede sau a unei sume mici în portofel este considerată un semn de respect față de bani. Nu valoarea contează, ci intenția și simbolul continuității.
  • Mulți oameni aleg să păstreze un ban vechi sau o monedă primită de la cineva drag, ca semn că banii se întorc mereu și nu lipsesc din casă.

În mentalitatea tradițională, începutul creează direcția. O pierdere simbolică la start poate deveni o pierdere concretă mai târziu. De aceea, se spunea că nu lipsa banilor aduce sărăcie, ci neglijența față de început și față de lucrurile mici.

Prima săptămână din ianuarie este privită ca un prag delicat, în care atenția, cumpătarea și recunoștința sunt considerate suficiente pentru a menține echilibrul financiar pe termen lung.

Recomandarea video

Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoză ANM
Digi24
„Donald Trump dorește ca Rusia să câștige războiul”. Părerea europenilor despre conflictul din Ucraina
Cancan.ro
Tatăl Loredanei Groza, înmormântat la cimitirul Bellu. Familia și apropiații își iau rămas-bun într-un mod special
Prosport.ro
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată firav!”
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
Mediafax
Transport feroviar: 2025 la modernizări este trist. Stăm prost la confort și timp
Click
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cancan.ro
Cum au apărut Loredana Groza și fratele ei la înmormântarea tatălui lor. Ținuta atipică aleasă de artistă
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Un psiholog explică de ce unele cântece ne rămân „blocate” în minte

Cele mai noi