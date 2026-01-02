Prima săptămână din ianuarie, decisivă în tradiția populară pentru evoluția financiară a întregului an. Unde greșim 

Prima săptămână din ianuarie ocupă un loc special în credințele populare românești. Nu este privită doar ca o continuare a sărbătorilor de iarnă, ci ca o perioadă-cheie în care se stabilește echilibrul material și emoțional pentru întregul an. În mentalitatea veche, aceste zile funcționează ca un început simbolic, iar tot ceea ce se întâmplă atunci se reflectă, într-o formă sau alta, în lunile următoare, publică BZI.

Bătrânii satelor spuneau că începutul anului are puterea de a multiplica gesturile mici. O faptă bună aduce spor, iar o neglijență aparent banală poate atrage lipsuri și pierderi. Din acest motiv, prima săptămână din ianuarie era tratată cu prudență, cumpătare și atenție la detalii.

Greșeala făcută de mii de români la început de an

În credința tradițională, începutul anului este comparat cu o matriță energetică. Modul în care începe anul este perceput ca un tipar care se va repeta. Oamenii erau atenți la felul în care vorbesc, la ce cheltuiesc și la cum își gestionează bunurile, tocmai pentru a nu transmite simbolic ideea de pierdere sau risipă.

Prima săptămână din ianuarie nu era dedicată muncii excesive sau cheltuielilor impulsive, ci stabilității. Se considera că liniștea, ordinea și respectul față de ce ai sunt esențiale pentru un an echilibrat.

Cea mai frecventă greșeală asociată cu prima săptămână din ianuarie este rămânerea fără bani în portofel sau aruncarea banilor mărunți. Tradiția populară spune că un portofel gol la început de an simbolizează lipsa și atrage cheltuieli neprevăzute, blocaje financiare și pierderi repetate.