02 ian. 2026, 12:14, Știri externe
Pentru părinții disperați și familiile care au rude dispărute în Crans Montana, joi dimineața, a început un adevărat calvar. Speranța că cei dragi sunt încă în viață îi ține încă în picioare, totuși majoritatea au nevoie de certitudini cât mai repede posibil. Autoritățile elvețiene au anunțat că se utilizează toate mijloacele considerabile pentru identificarea victimelor, însă acest proces poate dura mai multe zile. Potrivit publicației Tagesanzeiger, experții confirmă că, în cazul Crans Montana, identificarea victimelor ar putea dura mai mult.

Ei menționează cinci motive pentru aceasta.

1. Victime mai tinere, proces de identificare mai lung

În prezent, confirmarea vizuală a unui membru al familiei nu mai este suficientă pentru o identificare definitivă. În trecut, acest lucru a dus la erori fatale. O metodă simplă este utilizarea implanturilor, de exemplu stimulatoare cardiace sau articulații artificiale. În prezent, aceste implanturi poartă numere de serie. Astfel, o persoană poate fi identificată imediat.

Problema: în cazul în care victimele sunt mai tinere, așa cum se presupune în cazul Crans Montana, atunci sunt mai puține persoane care poartă astfel de implanturi.

Situația este similară în cazul implanturilor dentare. Acestea nu au numere de serie, dar poliția poate interoga stomatologii persoanelor care sunt date dispărute. Totuși, persoanele tinere poartă astăzi astfel de implanturi mult mai rar decât acum 20 sau 30 de ani, pentru că au avut parte de îngrijiri corespunzătoare. De aceea, identificarea cu certitudine a victimelor tinere durează adesea mai mult.

2. Incendiile sunt deosebit de dificile

Când confirmarea vizuală nu este suficientă și nu există implanturi, medicii legiști se bazează adesea pe amprente digitale sau alte caracteristici fizice unice. Însă, în cazul incendiilor, multe dintre victime nu mai prezintă astfel de urme. În acest caz, adesea singura opțiune rămasă este ADN-ul. În prezent, amprenta genetică a fiecărei victime poate fi prelevată în câteva ore. Dar apoi trebuie să se contacteze părinții sau frații persoanelor dispărute și să se obțină profilurile ADN ale acestora, ceea ce durează mult și este stresant pentru toate părțile implicate.

3. Lista persoanelor dispărute

În cazul accidentelor aviatice sau al evenimentelor care au loc în cadrul unor manifestări, există adesea liste cu pasagerii sau participanții, care permit limitarea numărului posibil de victime. În cazul unui bar cu acces liber, numărul posibilelor persoane afectate este mult mai mare. Acest lucru înseamnă automat că se prezintă mult mai multe rude îngrijorate decât numărul real al victimelor. Acest lucru complică și mai mult procesul de identificare.

4. Victime din multe țări

Toate aceste probleme devin și mai grave atunci când victimele nu provin doar din Elveția, ci din întreaga lume. Contactul cu rudele se realizează parțial prin intermediul ambasadelor, uneori fiind nevoie de traducători. În special atunci când identificarea este posibilă doar prin ADN, probele rudelor trebuie obținute din străinătate.

Spre deosebire de o radiografie, acestea nu pot fi trimise prin e-mail. Ele trebuie trimise fizic sau ridicate. Prelevarea de probe de ADN în străinătate eșuează adesea din cauza faptului că nu toate țările au aceleași sisteme de analiză.

5. Un număr mare de victime într-un loc izolat, într-o zi de sărbătoare

Toate aceste probleme devin un scenariu de coșmar pentru medicina legală atunci când un eveniment are loc într-un loc greu accesibil în perioada vacanțelor și lasă în urmă un număr mare de răniți și morți, spun experții.

Problema începe încă de la recuperarea și transportul trupurilor neînsuflețite. De obicei, este necesară o tomografie computerizată pentru a căuta implanturi și alte caracteristici. Ceea ce este o rutină în cazul unui accident de mașină reprezintă o problemă majoră de resurse în cazul unui eveniment cu zeci de morți.

Dacă, în plus, sunt afectați mulți turiști, trebuie să se obțină profiluri dentare sau probe de ADN din întreaga lume. În același timp, presiunea asupra medicilor legiști pentru obținerea de rezultate rapide este adesea mult mai mare, mai ales când există multe victime și impactul este mare.

Cele mai noi