Prima pagină » Diverse » (P) Uși de garaj secționale și eficiență energetică: impactul lor asupra cheltuielilor, oriunde în țară

(P) Uși de garaj secționale și eficiență energetică: impactul lor asupra cheltuielilor, oriunde în țară

18 aug. 2025, 11:37, Diverse
(P) Uși de garaj secționale și eficiență energetică: impactul lor asupra cheltuielilor, oriunde în țară

Facturile îngrijorează mulți români, oriunde în țară s-ar afla. Analizăm aici impactul ușilor de garaj secționale asupra facturilor și cum pot fi eficientizate.

Ușile de garaj secționale automatizate – fie că discutăm despre cele montate în garajul unei case sau într-un depozit, o hală sau un garaj industrial – consumă energie. De dragul brevității, vom lua ca exemplu o ușă de garaj rezidențială tipică unei case, în jur de 3 x 2m, pentru a afla cât de neglijabil e consumul unor usi de garaj sectionale oriunde in tara și ce impact au asupra facturilor lunare tipice, mai ales în sezonul rece.

Cât consumă o ușă de garaj tipică și cât costă utilizarea?

  • Un motor electric standard are puterea între 500 W și 1000 W (0,5 – 1 kW).
  • Ridicarea și coborârea durează în general 10–20 de secunde fiecare.
  • Dacă este folosită de 2 ori pe zi (2 deschideri + 2 închideri = 4 cicluri), timpul total de funcționare e cam 1–1,5 minute/zi.

Să facem un calcul simplu, pur orientativ:

  • Putere: 0,7 kW
  • Timp total: 1,5 minute = 0,025 ore
  • Consum zilnic: 0,7 kW × 0,025 h = 0,0175 kWh
  • Consum lunar 30 zile: 0,525 kWh
  • La un preț mediu de 1 leu/kWh, costul e aprox. 0,50 lei pe lună.

Practic, consumul e foarte mic. Atât timp cât este vorba de uși de garaj secționale, implicit este vorba și de panouri tip sandwich, care sunt standardul acum în Europa. Panourile de acest tip elimină pierderile de căldură datorită faptului că se închid etanș și izolează termic mult mai bine.

Panourile tip sandwich acționează ca o barieră termică eficientă datorită faptului că sunt umplute cu spumă poliuretanică. Spuma poliuretanică are proprietăți excelente de izolare datorită densității, structurii și conductivității termice scăzute. În exterior, panourile sunt, de regulă, două “felii” de oțel galvanizat ce completează sandwichul. Astfel, ușile funcționează asemănător cu un termos, mai mult sau mai puțin.

Ce impact au asupra facturilor și a cheltuielilor?

Dat fiind cele prezentate mai sus, costul lunar al utilizării ușilor este neglijabil, la fel și întreținerea, care este minimă. Iar, fiindcă ușile de garaj cu panouri tip sandwich etanșează garajul excelent, pierderile de căldură prin această zonă sunt minime, ceea ce înseamnă că:

  • Plătim mai puțin încălzirea sau energia.
  • Căldura din garaj (sau răcoarea, dacă este vorba de AC) se păstrează mai bine.
  • Impactul este unul neutru sau chiar pozitiv, în funcție de construcția garajului.

În plus, cei care stau la casă și nu numai aleg să monteze și rulouri exterioare din aluminiu pentru ferestre pentru a etanșa complet locuința ori pe timp de noapte, ori pe timp de zi, când este caniculă, sau pur și simplu când nu sunt acasă. Împreună, ușile de garaj și rulourile fac echipă și contribuie la facturi în beneficiul nostru.

Pe lângă beneficiile energetice, ușile de garaj secționale cu panouri sandwich contribuie și la confortul acustic al locuinței. Structura izolată reduce semnificativ zgomotele din exterior, fie că vorbim de trafic, vânt puternic sau activitate industrială în apropiere.

De asemenea, datorită finisajelor rezistente la intemperii și coroziune, aceste uși au o durată de viață lungă și nu necesită vopsire sau întreținere costisitoare. Alegerea unei astfel de uși nu este doar o investiție în facturi mai mici, ci și într-un spațiu mai liniștit, protejat și estetic, adaptat nevoilor oricărei familii, oriunde în țară.

Așadar, concluzia este una destul de simplă: costurile inițiale sunt singurele pe care trebuie să le luăm în considerare, iar mai apoi, doar cele care țin pur de esteticile ușii de garaj.

Mediafax
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență de primarul unei comune. Reacții aprinse!
Digi24
VIDEO Cine este jurnalista care l-a întrebat direct pe Vladimir Putin dacă va continua să ucidă civili în Ucraina
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Mediafax
Vin ploile de astăzi în România. ANM a emis cod portocaliu și galben în mai multe județe
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Antena 3
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Digi24
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului”
Cancan.ro
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Ce se întâmplă doctore
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
observatornews.ro
Trei urşi găsiţi morţi în Mureş, otrăviţi cu substanţe interzise: "Au început să-şi facă singuri dreptate"
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
KanalD
Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit într-un accident la etapa de Autocross de la Câmpulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Cele mai scumpe mașini înmatriculate în România - Ferrari, Lamborghini, McLaren etc
Descopera.ro
O gaură neagră COLOSALĂ dă fiori reci astronomilor
Capital.ro
Tragedie în România. Un mare sportiv s-a stins în accident: Viaţa lui nu a mai putut fi salvată
Evz.ro
România, de la caniculă la vijelii și grindină. Alertă de vreme severă pentru mai multe județe
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Bolnavii români îi pot raporta acum pe medici. Anunțul ministrului Sănătății: „Această practică este inacceptabilă şi nedemnă”. Cum și în ce condiții
Kfetele
O dresoare a fost ucisă de o orcă, după ce i-a rupt coloana vertebrală și i-a smuls scalpul! Dawn Brancheau nu a mai avut nicio șansă să supraviețuiască
RadioImpuls
Moment viral cu Andreea Antonescu la o cantare! Artista a cantat intr-un concert fara spectatori! Comentariile pline de ironii curg intr-una pe Tiktok: "Erau 10 oameni cu tot cu personalul"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
De ce unii oameni vorbesc în somn?