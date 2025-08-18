(P) Uși de garaj secționale și eficiență energetică: impactul lor asupra cheltuielilor, oriunde în țară

Facturile îngrijorează mulți români, oriunde în țară s-ar afla. Analizăm aici impactul ușilor de garaj secționale asupra facturilor și cum pot fi eficientizate.
Ușile de garaj secționale automatizate – fie că discutăm despre cele montate în garajul unei case sau într-un depozit, o hală sau un garaj industrial – consumă energie. De dragul brevității, vom lua ca exemplu o ușă de garaj rezidențială tipică unei case, în jur de 3 x 2m, pentru a afla cât de neglijabil e consumul unor usi de garaj sectionale oriunde in tara și ce impact au asupra facturilor lunare tipice, mai ales în sezonul rece.
Să facem un calcul simplu, pur orientativ:
Practic, consumul e foarte mic. Atât timp cât este vorba de uși de garaj secționale, implicit este vorba și de panouri tip sandwich, care sunt standardul acum în Europa. Panourile de acest tip elimină pierderile de căldură datorită faptului că se închid etanș și izolează termic mult mai bine.
Panourile tip sandwich acționează ca o barieră termică eficientă datorită faptului că sunt umplute cu spumă poliuretanică. Spuma poliuretanică are proprietăți excelente de izolare datorită densității, structurii și conductivității termice scăzute. În exterior, panourile sunt, de regulă, două “felii” de oțel galvanizat ce completează sandwichul. Astfel, ușile funcționează asemănător cu un termos, mai mult sau mai puțin.
Dat fiind cele prezentate mai sus, costul lunar al utilizării ușilor este neglijabil, la fel și întreținerea, care este minimă. Iar, fiindcă ușile de garaj cu panouri tip sandwich etanșează garajul excelent, pierderile de căldură prin această zonă sunt minime, ceea ce înseamnă că:
În plus, cei care stau la casă și nu numai aleg să monteze și rulouri exterioare din aluminiu pentru ferestre pentru a etanșa complet locuința ori pe timp de noapte, ori pe timp de zi, când este caniculă, sau pur și simplu când nu sunt acasă. Împreună, ușile de garaj și rulourile fac echipă și contribuie la facturi în beneficiul nostru.
Pe lângă beneficiile energetice, ușile de garaj secționale cu panouri sandwich contribuie și la confortul acustic al locuinței. Structura izolată reduce semnificativ zgomotele din exterior, fie că vorbim de trafic, vânt puternic sau activitate industrială în apropiere.
De asemenea, datorită finisajelor rezistente la intemperii și coroziune, aceste uși au o durată de viață lungă și nu necesită vopsire sau întreținere costisitoare. Alegerea unei astfel de uși nu este doar o investiție în facturi mai mici, ci și într-un spațiu mai liniștit, protejat și estetic, adaptat nevoilor oricărei familii, oriunde în țară.
Așadar, concluzia este una destul de simplă: costurile inițiale sunt singurele pe care trebuie să le luăm în considerare, iar mai apoi, doar cele care țin pur de esteticile ușii de garaj.