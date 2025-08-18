(P) Uși de garaj secționale și eficiență energetică: impactul lor asupra cheltuielilor, oriunde în țară

Facturile îngrijorează mulți români, oriunde în țară s-ar afla. Analizăm aici impactul ușilor de garaj secționale asupra facturilor și cum pot fi eficientizate.

Ușile de garaj secționale automatizate – fie că discutăm despre cele montate în garajul unei case sau într-un depozit, o hală sau un garaj industrial – consumă energie. De dragul brevității, vom lua ca exemplu o ușă de garaj rezidențială tipică unei case, în jur de 3 x 2m, pentru a afla cât de neglijabil e consumul unor usi de garaj sectionale oriunde in tara și ce impact au asupra facturilor lunare tipice, mai ales în sezonul rece.

Cât consumă o ușă de garaj tipică și cât costă utilizarea?

Un motor electric standard are puterea între 500 W și 1000 W (0,5 – 1 kW).

Ridicarea și coborârea durează în general 10–20 de secunde fiecare.

Dacă este folosită de 2 ori pe zi (2 deschideri + 2 închideri = 4 cicluri), timpul total de funcționare e cam 1–1,5 minute/zi.

Să facem un calcul simplu, pur orientativ:

Putere: 0,7 kW

Timp total: 1,5 minute = 0,025 ore

Consum zilnic: 0,7 kW × 0,025 h = 0,0175 kWh

Consum lunar 30 zile: 0,525 kWh

La un preț mediu de 1 leu/kWh, costul e aprox. 0,50 lei pe lună.

Practic, consumul e foarte mic. Atât timp cât este vorba de uși de garaj secționale, implicit este vorba și de panouri tip sandwich, care sunt standardul acum în Europa. Panourile de acest tip elimină pierderile de căldură datorită faptului că se închid etanș și izolează termic mult mai bine.

Panourile tip sandwich acționează ca o barieră termică eficientă datorită faptului că sunt umplute cu spumă poliuretanică. Spuma poliuretanică are proprietăți excelente de izolare datorită densității, structurii și conductivității termice scăzute. În exterior, panourile sunt, de regulă, două “felii” de oțel galvanizat ce completează sandwichul. Astfel, ușile funcționează asemănător cu un termos, mai mult sau mai puțin.

Ce impact au asupra facturilor și a cheltuielilor?

Dat fiind cele prezentate mai sus, costul lunar al utilizării ușilor este neglijabil, la fel și întreținerea, care este minimă. Iar, fiindcă ușile de garaj cu panouri tip sandwich etanșează garajul excelent, pierderile de căldură prin această zonă sunt minime, ceea ce înseamnă că:

Plătim mai puțin încălzirea sau energia.

Căldura din garaj (sau răcoarea, dacă este vorba de AC) se păstrează mai bine.

Impactul este unul neutru sau chiar pozitiv, în funcție de construcția garajului.

În plus, cei care stau la casă și nu numai aleg să monteze și rulouri exterioare din aluminiu pentru ferestre pentru a etanșa complet locuința ori pe timp de noapte, ori pe timp de zi, când este caniculă, sau pur și simplu când nu sunt acasă. Împreună, ușile de garaj și rulourile fac echipă și contribuie la facturi în beneficiul nostru.

Pe lângă beneficiile energetice, ușile de garaj secționale cu panouri sandwich contribuie și la confortul acustic al locuinței. Structura izolată reduce semnificativ zgomotele din exterior, fie că vorbim de trafic, vânt puternic sau activitate industrială în apropiere.

De asemenea, datorită finisajelor rezistente la intemperii și coroziune, aceste uși au o durată de viață lungă și nu necesită vopsire sau întreținere costisitoare. Alegerea unei astfel de uși nu este doar o investiție în facturi mai mici, ci și într-un spațiu mai liniștit, protejat și estetic, adaptat nevoilor oricărei familii, oriunde în țară.

Așadar, concluzia este una destul de simplă: costurile inițiale sunt singurele pe care trebuie să le luăm în considerare, iar mai apoi, doar cele care țin pur de esteticile ușii de garaj.