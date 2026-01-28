(P)Angajaţii de la Infrastructură 5 au salvat un cetăţean căzut într-un canivou

Echipele de la Infrastructură S5 au intervenit joi pentru salvarea unui cetăţean căzut într-un canal de scurgere. Acesta a alunecat accidental şi a rămas blocat în şanţul respectiv, fără să aibă posibilitatea să se elibereze singur, informează reprezentanţii compartimentului.

Incidentul a fost raportat de trecători, iar efectivul societății s-a mobilizat imediat la fața locului.

„Printr-o intervenție coordonată și cu respectarea procedurilor de siguranță, s-au implicat pentru a ajuta persoana blocată și pentru a o duce în zona de siguranță. Operațiunea s-a desfășurat cu profesionalism și promptitudine, limitând riscurile la minimum și prevenind agravarea situației. Reprezentanții Infrastructura S5 subliniază importanța vigilenței în zonele unde se desfășoară lucrări tehnice, precum și rolul vital al colaborării dintre cetățeni și autoritățile publice”, informează cei de la Infrastrcutură 5.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Lucrări de infrastructură în Sectorul 5: Noi rampe de acces pe străzile Vicina și Dornească

(P) Infrastructură 5: „Continuăm lucrările pentru îmbunătățirea infrastructurii din sectorul nostru”