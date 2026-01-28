Prima pagină » Diverse » (P)Angajaţii de la Infrastructură 5 au salvat un cetăţean căzut într-un canivou

(P)Angajaţii de la Infrastructură 5 au salvat un cetăţean căzut într-un canivou

Ioana Zafira
28 ian. 2026, 10:08, Diverse
(P)Angajaţii de la Infrastructură 5 au salvat un cetăţean căzut într-un canivou
Galerie Foto 3

Echipele de la Infrastructură S5 au intervenit joi pentru salvarea unui cetăţean căzut într-un canal de scurgere. Acesta a alunecat accidental şi a rămas blocat în şanţul respectiv, fără să aibă posibilitatea să se elibereze singur, informează reprezentanţii compartimentului. 

Incidentul a fost raportat de trecători, iar efectivul societății s-a mobilizat imediat la fața locului.

„Printr-o intervenție coordonată și cu respectarea procedurilor de siguranță, s-au implicat pentru a ajuta persoana blocată și pentru a o duce în zona de siguranță.

Operațiunea s-a desfășurat cu profesionalism și promptitudine, limitând riscurile la minimum și prevenind agravarea situației. Reprezentanții Infrastructura S5 subliniază importanța vigilenței în zonele unde se desfășoară lucrări tehnice, precum și rolul vital al colaborării dintre cetățeni și autoritățile publice”, informează cei de la Infrastrcutură 5.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Lucrări de infrastructură în Sectorul 5: Noi rampe de acces pe străzile Vicina și Dornească

(P) Infrastructură 5: „Continuăm lucrările pentru îmbunătățirea infrastructurii din sectorul nostru”

Recomandarea video

Mediafax
Politico: Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: 'Am crescut pe melodiile lui'
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
„Trupele americane din România vor crește calitativ”. Vești bune și avertismente de la un important general NATO
Mediafax
Cât valorează Khaby Lame, cel mai urmărit om de pe TikTok
Click
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina ce primește panouri solare integrate în caroserie. Câtă autonomie poate câștiga zilnic
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre sodiu și sare?
ȘOCANT Adolescent din Cluj aflat sub influența substențelor interzise, filmat pe stradă în timp ce trage haotic de stâlpi și indicatoare rutiere
11:39
Adolescent din Cluj aflat sub influența substențelor interzise, filmat pe stradă în timp ce trage haotic de stâlpi și indicatoare rutiere
ACTUALITATE Adrian Severin: „Misiunea geostrategică cu care România s-a născut ne afectează până astăzi”
11:30
Adrian Severin: „Misiunea geostrategică cu care România s-a născut ne afectează până astăzi”
ECONOMIE Hidroelectrica a încheiat un acord cu gigantul francez EDF pentru relansarea proiectului Tarnița-Lăpușești. Hidrocentrala din Cluj este evaluată la 1 miliard de euro
11:28
Hidroelectrica a încheiat un acord cu gigantul francez EDF pentru relansarea proiectului Tarnița-Lăpușești. Hidrocentrala din Cluj este evaluată la 1 miliard de euro
CONTROVERSĂ Ministerul condus de Diana Buzoianu, contract de 2,5 milioane de euro pentru bilete de avion, în plină austeritate
11:20
Ministerul condus de Diana Buzoianu, contract de 2,5 milioane de euro pentru bilete de avion, în plină austeritate
FLASH NEWS Un american i-a făcut o propunere „surprinzătoare“ lui Trump în Iowa: „Pot să mă rog pentru dumneavoastră“. Reacția președintelui SUA
11:09
Un american i-a făcut o propunere „surprinzătoare“ lui Trump în Iowa: „Pot să mă rog pentru dumneavoastră“. Reacția președintelui SUA

Cele mai noi

Trimite acest link pe