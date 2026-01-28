Adolescent din Cluj aflat sub influența substanțelor interzise, filmat pe stradă în timp ce trage haotic de stâlpi și indicatoare rutiere

Un videoclip tulburător circulă de câteva zile pe rețelele de socializare. Un tânăr, aparent aflat sub influența substanțelor psihoactive, a fost filmat în mijlocul străzii, manifestând un comportament degradant, potrivit Știri de Cluj.

Videoclip halucinant. Un tânăr aflat sub influența substanțelor interzise, filmat în plină stradă

În imaginile deja virale, acesta trage haotic de stâlpi, indicatoare rutiere, garduri, dar și alte obiecte din jur. Tânărul din imagini pare dezorientat și deconectat de realitate și, în timp ce se ține cu mâinile de o bară metalică, acesta face mișcări inconștiente. Momentul a fost surprins și de trecători, iar totul a fost filmat de sus de unul dintre locatarii blocului în fața căruia adolescentul a manifestat comportamentul bizar.

Videoclipurile conțin imagini cu puternic impact emoțional.

Autoritățile atrag mereu atenția asupra pericolelor consumului de substanțe interzise, iar în astfel de situații este recomandată intervenția rapidă. În ciuda atenționărilor, aceste cazuri sunt tot mai întâlnite printre adolescenți.

AUTORUL RECOMANDĂ