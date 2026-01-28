Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Misiunea geostrategică cu care România s-a născut ne afectează până astăzi”

Adrian Severin: „Misiunea geostrategică cu care România s-a născut ne afectează până astăzi”

Serdaru Mihaela
28 ian. 2026, 11:30, Marius Tucă Show

Adrian Severin, fost ministru de Externe al României, a oferit o analiză critică asupra poziției geopolitice a țării în emisiunea Marius Tucă Show din 27 ianuarie 2026. Urmărește aici, integral Marius Tucă Show

Adrian Severin răspunde la întrebarea lui Marius Tucă despre starea actuală a României, descrisă ironic ca fiind în „pașalîc” față de Bruxelles, Franța și Germania, asemănată cu o „slugă credincioasă”.

Marius Tucă: „Totuși, domnule profesor, dar ce se întâmplă cu România? Suntem un pașalâc, o interfață, o slugă credincioasă a Franței, a Germaniei, Bruxelles-ului?”

Adrian Severin subliniază că România rămâne marcată de rolul său istoric ca avanpost anti-rusesc creat de Franța, în special prin Unirea Principatelor din 1859, concepută de Napoleon al III-lea ca bastion la gurile Dunării împotriva Rusiei.

„Voiam să spun că este ziua în care Franța serbează realizarea avampostului său anti-rusesc la Marea Neagră, 167 de ani de la crearea unui bastion francez la gurile Dunării împotriva Rusiei. Pentru că, de fapt, Unirea Principatelor a fost concepută de Napoleon al 3-lea exact pentru a ne face un bastion împotriva Rusiei” , subliniază Adrian Severin

