Adrian Severin: „Misiunea geostrategică cu care România s-a născut ne afectează până astăzi”

Adrian Severin, fost ministru de Externe al României, a oferit o analiză critică asupra poziției geopolitice a țării în emisiunea Marius Tucă Show din 27 ianuarie 2026.

Adrian Severin răspunde la întrebarea lui Marius Tucă despre starea actuală a României, descrisă ironic ca fiind în „pașalîc” față de Bruxelles, Franța și Germania, asemănată cu o „slugă credincioasă”.

Marius Tucă: „Totuși, domnule profesor, dar ce se întâmplă cu România? Suntem un pașalâc, o interfață, o slugă credincioasă a Franței, a Germaniei, Bruxelles-ului?”

Adrian Severin subliniază că România rămâne marcată de rolul său istoric ca avanpost anti-rusesc creat de Franța, în special prin Unirea Principatelor din 1859, concepută de Napoleon al III-lea ca bastion la gurile Dunării împotriva Rusiei.