Prima pagină » Diverse » (P) Infrastructură 5: „Continuăm lucrările pentru îmbunătățirea infrastructurii din sectorul nostru”

(P) Infrastructură 5: „Continuăm lucrările pentru îmbunătățirea infrastructurii din sectorul nostru”

Ioana Zafira
26 ian. 2026, 11:22, Diverse
(P) Infrastructură 5:

„Continuăm lucrările pentru îmbunătățirea infrastructurii din sectorul nostru” informează Compartimentul Infrastrcutură 5 din cadrul primăriei. 

Echipele de lucru din teren continuă activitatea „ori de câte ori vremea ne permite”.

„În această perioadă realizăm rampe de acces pe străzile Vicina nr. 1 și nr. 4, precum și pe Str. Dorneasca nr. 8, pentru a facilita accesul locuitorilor din aceste zone.

Totodată, intervenim cu reparații locale pe sectoarele adiacente ale Str. Neptun și nu numai, pentru a îmbunătăți condițiile de trafic.

Asfaltul utilizat permite execuția lucrărilor chiar și în condiții meteorologice sensibile, inclusiv la temperaturi de până la –20°C.

Astfel, nu sistăm activitatea și continuăm să lucrăm ori de câte ori vremea ne permite”, informează Infrastructură 5.

(P) Infrastructură 5 anunță finalizarea unei lucrări importante pe strada Cornea: „Pentru noi, fiecare intervenție contează"

(P) Infrastructură 5: Lucrări finalizate în zona Intrării Ghimeș

