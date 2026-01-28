După ce Bolojan le-a ridicat privilegiile, nevăzătorii cer să se reducă taxele pentru persoanele cu handicap grav și accentuat

Asociatia Nevăztorilor din România – Filiala Județeană Vaslui a trimis o adresã Consiliului Local Bârlad în care roagă autoritățile locale să analizeze posibilitatea unor reduceri de taxe si impozite, scrie Vremea Nouă.

Filiala judeteanã numãrã 82 de membri, însă în cerere nu se vorbeste numai despre nevãzãtori, ci toate persoanele cu handicap grav si accentuat.

„Veniturile suplimentare obtinute la bugetul local prin eliminarea acestor scutiri sunt modeste, însã consecintele asupra calitãtii vietii persoanelor cu dizabilitãti sunt profunde. Aceste persoane se confruntã deja cu costuri suplimentare considerabile, tratamente medicale, terapii, dispozitive asistive, precum si un acces limitat pe piata muncii. În acest context, vã adresãm rugãmintea de a analiza posibilitatea initierii unui proiect de hotãrâre de consiliu local care sã permitã corectarea acestei situatii si sã asigure o reducere de impozit pentru clãdiri, terenuri si mijloace de transport pentru persoanele cu handicap grav si accentuat, în limitele competentelor autoritãtilor publice locale care sã tinã cont de veniturile totale ale persoanei cu dizabilitãti, astfel încât cei cu veniturile cele mai mici sã beneficieze de reducerea cea mai mare”, se aratã în adresa trimisã cãtre Consiliul Local Bârlad.

De reamintit este că, din acest an, persoanele cu grad de handicap nu mai sunt scutite de plata impozitelor locale, după cum era în trecut. Mãsura a fost luatã de Guvernul Bolojan, după cum si mamele au fost obligate sã plãteascã CASS pe sumele primite ca indemnizatie în perioada de crestere copii.

