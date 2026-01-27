Prima pagină » Diverse » (P) Lucrări de infrastructură în Sectorul 5: Noi rampe de acces pe străzile Vicina și Dornească

27 ian. 2026, 13:01, Diverse
Echipele Infrastructură 5 realizează în această perioadă lucrări importante pentru îmbunătățirea infrastructurii locale. Societatea intervine pentru construirea rampelor de acces pe străzile Vicina nr.1 și nr.4, precum și pe strada Dornească nr.8, asigurând astfel accesibilitate sporită pentru locuitorii din zonă. De asemenea, se efectuează reparații locale pe sectoarele adiacente ales str. Neptun, pentru a corecta degradările și a îmbunătăți condițiile de trafic.

„Realizăm în această perioadă lucrări importante pentru îmbunătățirea infrastructurii locale. Intervenim cu echipe dedicate pentru construirea rampelor de acces pe străzile Vicina nr. 1 și nr. 4 și Str. Dornească nr. 8, asigurând astfel accesibilitate sporită pentru locuitorii din zonă. În paralel, efectuăm reparații locale pe sectoarele adiacente ale Str. Neptun, pentru a corecta degradările și a îmbunătăți condițiile de trafic.”

Menționăm că tipul de asfalt utilizat este pretabil execuției chiar și în condiții meteo sensibile, inclusiv la temperaturi de până la –20°C. Din acest motiv, lucrările pot continua și în sezonul rece, atât timp cât vremea ne permite să intervenim în siguranță și cu rezultate tehnice corecte.

Rămânem concentrați pe calitate și promptitudine, astfel încât fiecare lucrare să contribuie real la creșterea confortului și siguranței în comunitatea noastră. Dacă dorești, pot adapta textul să fie mai scurt, mai tehnic sau mai orientat pe comunicare instituțională”, transmite Infrastructură 5.

