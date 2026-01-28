Prima pagină » Actualitate » Ministerul condus de Diana Buzoianu, contract de 2,5 milioane de euro pentru bilete de avion, în plină austeritate

28 ian. 2026, 11:20, Actualitate
Ministerul Mediului a finalizat, la data de 31 decembrie 2025, o procedură de achiziție publică privind servicii de transport aerian intern și internațional, pentru care a anunțat că intenționează să plătească 70.000 de euro pe lună, contractul urmând să se deruleze pe o perioadă de trei ani,  informează Jurnalul.

Potrivit informațiilor publicate în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP), instituția a semnat contractul cu numărul 590/2025, valoarea totală a acestuia ridicându-se la 2.502.477,6 euro, TVA inclus.

Contract pe trei ani, finanțat din fonduri bugetare

Achiziția vizează bilete de avion pentru demnitari, angajați și delegații ale ministerului, atât pe rute interne, cât și internaționale. Conform documentației, serviciile vor fi contractate în funcție de necesități și în limita bugetului alocat. Sursa citată menționează că procedura a fost inițiată încă din luna iulie 2025, când Ministerul Mediului a publicat anunțul de participare în SEAP, estimând o valoare de peste 10 milioane de lei fără TVA. Odată cu aplicarea cotei majorate de TVA, valoarea totală ajunge la peste 12,2 milioane de lei.

Durata acordului-cadru este de 36 de luni, perioadă în care ministerul estimează cheltuieli lunare de aproximativ 340.000 de lei pentru transportul aerian, finanțarea fiind asigurată integral din bugetul de stat.

Aceste acțiuni constituie o bază solidă de fundamentare pentru achiziționarea Serviciilor de transport aerian intern și internațional de pasageri. La data prezentei, MMAP are în derulare un acord-cadru de Servicii de transport aerian de pasageri care expiră în luna decembrie a anului 2024. Astfel, MMAP trebuie să asigure continuitatea serviciilor de transport aerian prin  atribuirea unui nou acord-cadru pe o perioada de 36 de luni (3 ani) de la data intrării în vigoare a acestuia, pentru buna desfășurare a acțiunilor și activităților”, se precizează în documentul citat.

Mii de bilete estimate

Documentația de atribuire indică un număr maxim estimat de 2.906 bilete de avion pe întreaga perioadă contractuală. Distribuția estimativă este de 200 de bilete pentru anul 2025, 971 pentru 2026, 1.013 pentru 2027 și 722 pentru anul 2028. Licitația a fost organizată în procedură deschisă, criteriul de atribuire fiind cel mai bun raport calitate-preț. Prețul a avut o pondere de 90% în evaluare, iar personalul alocat implementării contractului a reprezentat 10% din punctaj. Potrivit caietului de sarcini, deplasările trebuie realizate prin cele mai rapide și eficiente mijloace de transport, în funcție de natura și urgența acestora. În mod obișnuit, biletele vor fi emise la clasa economic, clasa business fiind permisă doar în cazul demnitarilor, conform legislației în vigoare.

Zborurile directe sunt preferate, iar cele cu escală vor fi acceptate doar în situațiile în care nu există curse fără oprire către destinația solicitată.

„Chiar dacă autoritatea contractantă nu a indicat acest tip de zbor, în situaţiile în care pentru destinaţia indicată, la datele la care are loc deplasarea, nu există zboruri directe”. Iar „în situaţia în care se vor oferta curse cu escală, operatorii economici  nu vor combina, de regulă, mai mult de 2 curse, iar durata dintre două curse va fi, de regulă, de minimum 1 oră – maximum 3 ore”.

Destinații interne și externe

Lista destinațiilor externe incluse în acordul-cadru cuprinde orașe europene precum Bruxelles, Paris, Berlin, Viena, Roma, Londra sau Strasbourg, dar și destinații din afara Europei, printre care Washington, New York, Montreal, Abu Dhabi, Doha, Thailanda, Japonia, Australia, Panama sau Brazilia. În ceea ce privește rutele interne, sunt vizate orașe precum Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța, Brașov, Oradea, Suceava sau Baia Mare.

În documentele oficiale se menționează că achiziția are ca scop asigurarea continuității activităților ministerului, în contextul în care acordul-cadru anterior pentru servicii de transport aerian a expirat la finalul anului 2024.

