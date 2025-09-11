Parcul Miramagica a sărbătorit 10 ani alături de sute de invitați

Gaşca Zurli a susținut primul show în noua formulă, iar Andreea Bălan a cântat alături de fiicele sale.

Miercuri, 10 septembrie, parcul de distracții Miramagica Herăstrău a îmbrăcat haine de sărbătoare, marcând un deceniu de existență printr-un eveniment aniversar spectaculos. Sute de invitați, printre care vedete și influenceri, împreună cu copiii lor, s-au bucurat de o petrecere de neuitat, în atmosfera unică pe care doar Miramagica o poate oferi.

Printre invitații speciali s-au numărat Valentina Pelinel, Andreea Bălan, Anca Serea, Roxana Blagu, Larisa Udilă, Andrei Stoica, Horia Manea, Cristina Herea, Ana Gheorghe, Diana Bart și Diana Pârvu, care au venit alături de copiii lor pentru a retrăi bucuria copilăriei și a descoperi atracțiile parcului.

Cei mici au avut parte de experiențe unice, bucurându-se de cele mai iubite atracții Miramagica: roata panoramică luminată cu un milion de beculețe, caruselul venețian, roller coaster-ul în formă de omidă, mașinuțele tamponabile, bărcuțele pe apă și saltelele Jump-Jump. Râsetele și entuziasmul lor au umplut parcul, transformând aniversarea într-o adevărată sărbătoare a copilăriei.

Evenimentul a fost o explozie de culoare și veselie, completată de animatori, mascote, personaje de poveste, standuri cu vată de zahăr și popcorn, muzică și multă voie bună. Punctele culminante ale serii au fost concertul Andreei Bălan, care a adus pe scenă energia și emoția ce o caracterizează, interpretând inclusiv o piesă alturi de fiicele sale, și spectacolul Gășca Zurli, prezentat în premieră în noua formulă, spre încântarea celor mici.

„Miramagica înseamnă copilărie fără vârstă, emoție și bucuria de a fi alături de familie și de cei dragi. Faptul că am reușit să oferim 10 ani de amintiri de neuitat copiilor și părinților mă motivează să continui să inovez și să aduc magie cu fiecare proiect pe care îl lansez”, a declarat Lucia Prăjișteanu, fondatoarea Miramagica și CEO Britta Trading.

Parcul Miramagica Herăstrău a fost inaugurat în 2015 și a schimbat definitiv modul în care sunt percepute parcurile de distracții în România. Cu atracții moderne, la standarde internaționale, Miramagica a devenit rapid un reper pentru familii și turiști. În cei 10 ani de existență, sute de mii de vizitatori s-au bucurat de experiențele inedite oferite de cel mai iubit parc de distracții din România.

„Miramagica a fost, de la bun început, un proiect de suflet și o misiune de a oferi copiilor și familiilor experiențe de neuitat, la cele mai înalte standarde de siguranță și calitate. În spatele fiecărui proiect în care mă implic stă mai mult decât o idee – e o convingere sinceră că emoția, siguranța și excelența pot coexista într-un singur spațiu dedicat bucuriei. Fiecare parc, fiecare atracție și fiecare detaliu sunt construite cu grijă – de la concept și design, până la implementare și interacțiunea directă cu vizitatorii. Oamenii au nevoie de magie, la orice vârstă! Este ceea ce ne apropie, ne face să zâmbim și să uităm, fie și pentru câteva ore, de provocările zilnice,” declară Lucia Prăjișteanu.