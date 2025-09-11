Prima pagină » Diverse » Parcul Miramagica a sărbătorit 10 ani alături de sute de invitați

Parcul Miramagica a sărbătorit 10 ani alături de sute de invitați

11 sept. 2025, 17:24, Diverse
Parcul Miramagica a sărbătorit 10 ani alături de sute de invitați
Galerie Foto 11

Gaşca Zurli a susținut primul show în noua formulă, iar Andreea Bălan a cântat alături de fiicele sale.

Miercuri, 10 septembrie, parcul de distracții Miramagica Herăstrău a îmbrăcat haine de sărbătoare, marcând un deceniu de existență printr-un eveniment aniversar spectaculos. Sute de invitați, printre care vedete și influenceri, împreună cu copiii lor, s-au bucurat de o petrecere de neuitat, în atmosfera unică pe care doar Miramagica o poate oferi.

Printre invitații speciali s-au numărat Valentina Pelinel, Andreea Bălan, Anca Serea, Roxana Blagu, Larisa Udilă, Andrei Stoica, Horia Manea, Cristina Herea, Ana Gheorghe, Diana Bart și Diana Pârvu, care au venit alături de copiii lor pentru a retrăi bucuria copilăriei și a descoperi atracțiile parcului.

Cei mici au avut parte de experiențe unice, bucurându-se de cele mai iubite atracții Miramagica: roata panoramică luminată cu un milion de beculețe, caruselul venețian, roller coaster-ul în formă de omidă, mașinuțele tamponabile, bărcuțele pe apă și saltelele Jump-Jump. Râsetele și entuziasmul lor au umplut parcul, transformând aniversarea într-o adevărată sărbătoare a copilăriei.

Evenimentul a fost o explozie de culoare și veselie, completată de animatori, mascote, personaje de poveste, standuri cu vată de zahăr și popcorn, muzică și multă voie bună. Punctele culminante ale serii au fost concertul Andreei Bălan, care a adus pe scenă energia și emoția ce o caracterizează, interpretând inclusiv o piesă alturi de fiicele sale, și spectacolul Gășca Zurli, prezentat în premieră în noua formulă, spre încântarea celor mici.

„Miramagica înseamnă copilărie fără vârstă, emoție și bucuria de a fi alături de familie și de cei dragi. Faptul că am reușit să oferim 10 ani de amintiri de neuitat copiilor și părinților mă motivează să continui să inovez și să aduc magie cu fiecare proiect pe care îl lansez”, a declarat Lucia Prăjișteanu, fondatoarea Miramagica și CEO Britta Trading.

Parcul Miramagica Herăstrău a fost inaugurat în 2015 și a schimbat definitiv modul în care sunt percepute parcurile de distracții în România. Cu atracții moderne, la standarde internaționale, Miramagica a devenit rapid un reper pentru familii și turiști. În cei 10 ani de existență, sute de mii de vizitatori s-au bucurat de experiențele inedite oferite de cel mai iubit parc de distracții din România.

„Miramagica a fost, de la bun început, un proiect de suflet și o misiune de a oferi copiilor și familiilor experiențe de neuitat, la cele mai înalte standarde de siguranță și calitate. În spatele fiecărui proiect în care mă implic stă mai mult decât o idee – e o convingere sinceră că emoția, siguranța și excelența pot coexista într-un singur spațiu dedicat bucuriei. Fiecare parc, fiecare atracție și fiecare detaliu sunt construite cu grijă – de la concept și design, până la implementare și interacțiunea directă cu vizitatorii. Oamenii au nevoie de magie, la orice vârstă! Este ceea ce ne apropie, ne face să zâmbim și să uităm, fie și pentru câteva ore, de provocările zilnice,” declară Lucia Prăjișteanu.

 

Mediafax
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
Digi24
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
Cancan.ro
Profesoara care s-a sinucis în Drobeta Turnu Severin a avut 7 procese la tribunal. Ce acuzații grave i-a adus fostului soț
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Adevarul
Banii sau viața? Consecințele canceroase ale unor măsuri guvernamentale
Mediafax
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Click
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Wowbiz
Ultimele cuvinte ale Irynei! Ce a APUCAT să spună înainte să moară este dureros
Antena 3
„Putin ne va ataca. A trimis deja primul mesaj de război Europei”. Liderii europeni, în alertă după invazia dronelor Rusiei în Polonia
Digi24
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Cancan.ro
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Un poliţist şi fiul lui de 14 ani, morţi pe o şosea din Maramureş. Agentul ar fi forţat o depăşire
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
KanalD
Veste cutremurătoare! Gabriel Șerban s-a stins din viață la doar 20 de ani. Tânărul s-a aruncat de la etajul trei după o ceartă cu iubita
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
Capital.ro
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia luată astăzi de Tribunalul București e definitivă
Evz.ro
Raluca Bădulescu la autostop: Dacă dricul mă lua, stăteam pe capac cu ăla mort
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
N-ai timp să dai SKIP: te prinde din prima secundă! Când vocea Andrei face valuri, topurile muzicale se scufundă. Un VERS. Atât i-a trebuit ca să cucerească fanii. Artista a lansat piesa "Numai din iubirea ta" 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
O structură „haotică” se ascunde adânc sub suprafața planetei Marte