Cum a reacționat un olandez după ce a intrat în cămara socrului român: „Nu este o pivniță obișnuită…”

01 ian. 2026, 00:05, Social

Un olandez a postat pe TikTok un filmuleț din cămara socrului său din Cluj-Napoca și a rămas impresionat de cât de bine aprovizionată este și de modul tradițional în care românii aleg să-și păstreze alimentele, mai ales pe cele preparate în gospodărie.

În clip putem vedea conserve făcute în casă, vin din damigene, murături, legume și alte bunătăți, scrie observatornews.ro.

Olandezul vorbește cu uimire și admirație despre ingredientele fabuloase din România și face glume despre vampiri și „leacul” împotriva lor, celebrul… usturoi.

„Suntem în Cluj-Napoca, în pivniţa socrului meu. Dar nu este o pivniţă obişnuită cum avem în Occident şi după cum ştiţi, românii sunt foarte gospodari şi independenţi, iar încăperea asta e plină de conserve, vin şi alte tipuri de băuturi alcoolice făcute în casă.

Tot aici vedeţi toate felurile de compot, de zmeură, de pere, de prune cred, iar aici avem alte tipuri de fructe, murături, ardei, fasole teacă şi să nu uităm de cartofi. (…). Şi aşa îşi ţin ceapa. Cred că dacă apare Vlad Ţepeş (n.r. probabil o confuzie legată de mitul lui Dracula), agăţi asta la uşă cu nişte usturoi, nu-mi amintesc dacă e vorba de ceapa sau usturoi…”. Partenera sa îi explică faptul că e vorba de usturoi. „Ah cu usturoi poţi scăpa de vampiri. Mai avem şi hrean, care seamănă un pic cu wasabi, dar socrul meu îl foloseşte pentru a da aromă murăturilor. Doamne. (…)”.

Acesta povestește cu multă patimă despre vizitele sale în România, care îl încarcă mereu cu energie pozitivă.

„De fiecare dată când vizitez România, simt că mi-am recăpătat toată puterea şi trebuie să aibă legătură cu toate aceste alimente bio şi naturale pe care le mănânc aici”, susține olandezul.

Sursa foto/video: tiktok / @catandremy

